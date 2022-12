Stadt Luzern Der Samichlaus verzaubert Luzern auch ohne beleuchtete Hofkirche Am Sonntag um 17 Uhr, mit dem fünften Glockenschlag, zog der Samichlaus aus der Hofkirche aus. Diese blieb wegen der Energiekrise unbeleuchtet. 04.12.2022, 19.52 Uhr

Der Samichlaus, der aus der Hofkirche auszieht: Wenn das der Fall ist, ist die Weihnachtszeit endgültig angebrochen. Am Sonntag punkt fünf Uhr war es wieder so weit. Nur eines war anders als immer: Wegen der Energiesparmassnahmen ist die Hofkirche dieses Jahr nicht beleuchtet, wie andere Baudenkmäler in der Stadt Luzern auch.