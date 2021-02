Stadt Luzern Verkehrskontrolle: Diverse Lenker angezeigt, ein Auto beschlagnahmt Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern eine koordinierte Verkehrskontrolle durchgeführt. Diverse Lenker werden angezeigt, weil ihre Autos unerlaubt abgeändert wurden oder weil die Fahrer den Motor unnötig aufdrehten. Ein Auto wurde beschlagnahmt, weil es nicht mehr betriebssicher war. 22.02.2021, 14.09 Uhr

(pw) Die Luzerner Polizei hat am Samstagabend, 20. Februar, in der Stadt Luzern eine koordinierte Verkehrskontrolle durchgeführt. Acht Lenker wurden angezeigt, weil deren Autos in einem nicht vorschriftsgemässen Zustand (unerlaubte Abänderungen) waren, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei vom Montag. In einem Fall hat die Luzerner Polizei ein Auto eingezogen und stillgelegt, weil es nicht betriebssicher war.