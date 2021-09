Krach im Ständerat rund um Präsident Alex Kuprecht

Der Schwyzer Ständerat und Ratspräsident Alex Kuprecht (SVP) hatte am Dienstag vor einer Woche zunächst die Ständerätin Maya Graf (Grüne) nach fünf Minuten Redezeit unterbrochen, obschon im Ständerat keinerlei Redebeschränkungen gelten. Am Montag entfuhr Kuprecht ein «Gopfertammi nomol», nachdem er Graf zum Sprechen aufforderte. Was ist los im Ständerat?

22.09.2021, 07.52 Uhr