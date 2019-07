Stapler gerät in Tuggen während der Fahrt in Brand

Am Freitagmittag hat ein Teleskopstapler in Tuggen Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand rasch löschen. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

(pd/fmü) Die Feuerwehr Tuggen musste am Freitagmittag kurz nach 13 Uhr wegen eines brennenden landwirtschaftlichen Fahrzeuges an die Zürcherstrasse in Tuggen ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten den während der Fahrt in Brand geratenen Teleskopstapler rasch löschen, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Personen seien keine verletzt worden. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen ist.