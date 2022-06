Statistik: Im Kanton Schwyz sind 6236 Personen verschuldet

Statistik 6236 Personen sind im Kanton Schwyz verschuldet Die Schuldenberatung hat eine Statistik zur Verschuldungssituation in der Schweiz erstellt. Das Fazit: Trotz Corona ist die Situation nicht stark schlechter geworden. Im Kanton Schwyz gibt es in Arth die meisten Verschuldeten. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 22.06.2022, 08.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch wenn Schwyz als reicher Kanton gilt, im Portemonnaie gibt es in der Bevölkerung grosse Unterschiede. Vielen reicht es sogar Monat für Monat mit dem vorhandenen Geld bei Weitem nicht: Schulden sind die Folgen.

Jetzt liegt von der Schuldenberatung Schweiz die Statistik 2021 vor. Mit ihr kann sogar zum ersten Mal gezeigt werden, wie sich die Situation gesamtschweizerisch in den einzelnen Gemeinden präsentiert.

Fazit: Trotz Corona ist die Situation nicht stark schlechter geworden, schweizweit liegt die Verschuldungsrate mit 6,4 Prozent beinahe auf der gleichen Höhe wie im Vorjahr. Im Kanton Schwyz sieht es viel besser aus: In keiner einzigen Schwyzer Gemeinde wird das schweizerische Mittel übertroffen, das heisst, es gibt prozentual überall weniger Verschuldete.

Am grössten ist die Schwyzer Verschuldungsquote in der Ausserschwyzer Gemeinde Schübelbach. Hier sind 6,1 Prozent betroffen, was in absoluten Zahlen 561 Personen sind. Die grösste Anzahl verschuldeter Mitbürgerinnen und Mitbürger wird in absoluten Zahlen in der grösseren Gemeinde Arth registriert. Zwar liegt die Verschuldungsrate hier «nur» bei 5,4 Prozent, das entspricht aber 656 Personen. Genau im Kantonsmittel liegt die Hauptortgemeinde Schwyz mit 3,7 Prozent Verschuldeter.

Das grosse Hoffen auf neue Lösungen

Wer sich einmal verschuldet habe, habe Mühe, aus diesem Strudel wieder herauszukommen, erklärt Pascal Pfister, Geschäftsführer von Schuldenberatung Schweiz. Er setzt grosse Hoffnungen in die in diesem Monat gestartete Gesetzesrevision.

Ein tiefes oder unsicheres Einkommen, kombiniert mit einem kritischen Lebensereignis, sei das grösste Verschuldungsrisiko, heisst es dazu bei der Schuldenberatung Schweiz.Überdurchschnittlich betroffen seien Menschen im besten Erwerbs- und Familienalter. Das Medianeinkommen liegt bei 4272 Franken pro Monat.

Das heisst, dass eine Hälfte mehr, die andere weniger verdient. Gleichzeitig haben insgesamt 80 Prozent weniger als 6000 Franken zur Verfügung. «Gefangen in der Schuldenfalle, haben viele überschuldete Haushalte keine Aussicht auf eine Schuldensanierung», zieht Geschäftsleiter Pascal Pfister Bilanz.

Im Kanton Schwyz ist Lage weit weniger dramatisch

Im Kanton Schwyz ist die Situation mit den Privatschulden weit weniger dramatisch als im Rest der Schweiz. Das zeigt ein Blick in die vorliegende Statistik.

Die Verschuldungsrate liegt über den ganzen Kanton betrachtet bei 3,7 Prozent. Das heisst umgerechnet, dass 6236 Personen Schulden aufweisen.

Keine einzige Gemeinde liegt bei der Verschuldung über dem Schweizer Durchschnitt.

Die höchste Verschuldungsrate weist die Gemeinde Schübelbach mit 6,1 Prozent auf. Prozentual am wenigsten Verschuldete gibt es in der kleinen Berggemeinde Illgau (1,9 Prozent).

Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet, wohnen in der Gemeinde Arth mit 656 Personen absolut am meisten Verschuldete. Absolut am wenigsten sind es mit 177 Betroffenen die Inner­thalerinnen und Innerthaler, die Verschuldungsrate liegt hier bei 3,4 Prozent.

Genau im kantonalen Durchschnitt befindet sich die Hauptortgemeinde mit 3,7 Prozent, was 564 Personen entspricht.

«Es braucht im Schuldenrecht neue Mittel», betont Pfister. Nur so gelinge es, dass Schulden saniert werden könnten. Eine Gesetzesrevision wurde im Juni dieses Jahres bereits lanciert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen