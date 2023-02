Stau Pech für Pendler: Unfall blockierte die Heimfahrt nach Küssnacht Die Lenkerinnen und Lenker auf der abendlichen Fahrt nach Küssnacht brauchten am Freitagabend Geduld. Zwei verunfallte Fahrzeuge versperrten die Zugerstrasse. Geri Holdener Jetzt kommentieren 24.02.2023, 21.58 Uhr

Der Chevrolet erlitt massive Schäden an der Front. Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Schwyz und die Ambulanz des Rettungsdiensts Küssnacht wurden am Freitagabend um 18.45 Uhr zur Küssnachter Zugerstrasse aufgeboten.

Auf der Fahrspur vom Autobahn-Kreisel Richtung Dorf Küssnacht war es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Der exakte Hergang bildet Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen, gemäss den Unfallspuren dürfte auf der Höhe der «eni»-Tankstelle ein in Richtung Küssnacht fahrender Chevrolet ins Heck eines BMW geprallt sein. Beim Aufprall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt.

Fahrzeugtrümmer auf der Fahrbahn werden weggewischt. Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz

Unklar blieb bis am späten Abend, ob sich bei der mutmasslichen Auffahrkollision jemand gravierend verletzt hat. Die Rettungssanitäter verliessen die Unfallstelle nach relativ kurzer Zeit. Man darf von eher leichten Verletzungen ausgehen.

Die beiden am Unfall beteiligten Wagen versperrten die Zugerstrasse in Fahrtrichtung Küssnacht für gut eine Stunde. Die Polizei zog einen einspurigen Wechselverkehr über die Gegenspur auf. Im dichten Freitagabendverkehr kam es innert kürzester Zeit zu Rückstaus in alle Himmelsrichtungen. Gegen 20 Uhr lud der Abschleppdienst die Unfallfahrzeuge auf. Nach einer letzten Fahrbahnreinigung war die Strecke kurz darauf wieder in beide Richtungen befahrbar.

