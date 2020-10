Steigende Corona-Fallzahlen: Anzeichen für Häufung nach Event in Schwyz bestätigt – weitere Ansteckungen im Alterszentrum Mythenpark Die Corona-Fälle im Kanton steigen weiter an, wobei auch Alters- und Pflegeheime stark betroffen sind. Der kantonsärztliche Dienst appelliert an die Bevölkerung, die Hygienevorschriften unbedingt einzuhalten und insbesondere dort, wo der notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Maske zu tragen. bote.ch 08.10.2020, 16.46 Uhr

Hier wird eine Probe für den Coronatest genommen. Symbolbild: Keystone/Gaetan Bally

Aktuell gibt es im Kanton Schwyz 198 positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Wie das Amt für Gesundheit und Soziales des Kantons Schwyz in einer Mitteilung bestätigt, gibt es Anzeichen dafür, dass diese Häufung im inneren Kantonsteil in direktem und indirektem Zusammenhang mit einer Veranstaltung in Verbindung stehen könnte.

Wie der «Bote» schon berichtete, wurde schon vor Tagen spekuliert, ob allenfalls das Jodelmusical im MythenForum Schwyz vom 24. und 25. September die Fallzahlen begünstigt hatte.

Contact Tracing funktioniert (noch)

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, funktioniert das Contact Tracing aktuell. Steigt die Anzahl der positiv getesteten Personen in den nächsten Tagen jedoch weiterhin unvermindert an, so spitzt sich die Situation auch beim Contact-Tracing zu.

Situation in den Alters- und Pflegeheimen

Mittlerweile sind vier Alters- und Pflegeheime im inneren und mittleren Kantonsteil vom Coronavirus betroffen. Im Alterszentrum Rubiswil in Schwyz wurde ein Bewohner sowie eine Pflegefachperson und in einem weiteren Altersheim ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Alle betroffenen Personen wurden isoliert, und in Abstimmung mit dem kantonsärztlichen Dienst die erforderlichen Massnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen.

Im Alterszentrum Mythenpark in Goldau wurde vor zwei Tagen ebenfalls eine Bewohnerin positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund der vom kantonsärztlichen Dienst angeordneten Tests im Umfeld der Bewohnerin wurden in der Zwischenzeit 17 weitere Ansteckungen im Alterszentrum Mythenpark bestätigt.

Im Verlaufe des gestrigen Tages wurde zudem bekannt, dass sich sowohl im Alters- und Pflegeheim Ybrig in Unteriberg als auch in der Behinderteninstitution BSZ je eine Person mit dem Coronavirus infiziert hat.

Hygienevorschriften unbedingt einhalten

Der kantonsärztliche Dienst fordert die Bevölkerung auf, sich unbedingt an die Einhaltung der Verhaltensregeln und Hygienevorschriften zu halten. Aufgrund der momentanen Lage gilt die Empfehlung, dass man überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, freiwillig eine Maske trägt, damit sich das Virus nicht ungebremst weiter ausbreitet.