Steinen / Bern Bundesrat ehrt Spitzenkoch Franz Wiget «Adelboden»-Koch Franz Wiget gehört neu zu den «Kulinarischen Meriten» der Schweiz. Die Auszeichnung überreichte ihm Bundesrat Guy Parmelin. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 22.02.2022, 15.16 Uhr

Bundesrat Guy Parmelin überreichte dem Schwyzer Gourmetkoch Franz Wiget die Auszeichnung. Bild: Silvia Camenzind

«Ich habe immer gesagt, dass ich einen schönen Abschluss haben werde, aber das ist das Tüpfchen auf dem i», freute sich 18-Punkte-Koch Franz Wiget am Montag im «Bellevue» in Bern. Er war einer von sechs neu Auserwählten, die zu «Kulinarischen Meriten Schweiz» ernannt worden sind.

André Jaeger, der Präsident der Jury, sagte in der Laudatio über Franz Wiget: «Ein äusserst bescheidener Mann. Ein Koch mit Herz und Seele. Aber er hat es faustdick hinter den Ohren.» Wiget und seine Frau Ruth hätten aus dem ländlichen Betrieb eine kulinarische Genussoase geschaffen, welche schöner und besser nicht sein könnte. Als Zeichen, dass er nun zum auserwählten Kreis gehört, wurde Wiget das rote Tuch der «Meriten» um den Hals gebunden. Bundesrat Guy Parmelin übergab ihm die Auszeichnung. Wiget freute sich und war auch gerührt.

An der Zeremonie wurden mit Meret Bissegger, Philippe Chevrier, Fabian Fuchs und Amédée Kalbermatten weitere Persönlichkeiten zu «Meriten» ernannt. An Georges Wenger ging der Ehrenpreis. Der Preis «Kulinarische Meriten Schweiz» wird seit drei Jahren vergeben.

Mit den gestern Erkorenen gibt es nun in der Schweiz 22 «Meriten». Wie André Jaeger erklärte, würden kreative Berufsköchinnen und -köche ausgezeichnet, deren Einsatz über das normale Mass hinausgehe. Der Preis geht an Personen, welche die Schweizer Gastronomie fördern und aufwerten. Wigets machen das im «Adelboden» seit 35 Jahren auf höchstem Niveau. Ende Juni gehen sie in Pension.

