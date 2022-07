Restaurant «Adelboden» schliesst: Besitzer gehen in Pension

Steinen Das Restaurant war fast immer restlos ausgebucht: Besitzer des «Adelboden» gehen in Pension 18-Punktechef Franz Wiget und seine Frau Ruth gehen in Pension. Zum Abschied gab es für Familie und Freunde hohe Kochkunst im «Adelboden». Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 04.07.2022

Exklusiv für Abonnenten

Ruth und Franz Wiget in der Küche, im Hintergrund vom Team Shivani Oza und Anneliese Bodenmann. Bild: Silvia Camenzind

An seiner Dernière servierte der 18-Punkte-Chef Franz Wiget seinen Gästen am Samstag im «Adelboden» in Steinen ein Best-of-Gerichte, die seine Gäste besonders mochten. Es gab Gänseleber mit Nüssen, Sultaninen und Gelee aus altem Portwein mit hausgebackenem Brioche oder auch mit der Leine gefangenen Küstenkabeljau und gegrillten Atlantik-Hummer. Natürlich kam auch das berühmte «Gummelistunggis», Wigets «Signature Dish», an diesem letzten Abend auf den Tisch. Er wurde serviert mit Wachtel aus Dombes. Zum Dessert gab es Alpenmilchgischt und danach ausgesuchten Käse.

Das letzte halbe Jahr stand für Franz Wigets im Zeichen des Abschiednehmens. Rückblickend sei er überrascht, was in 35 Jahren alles geschah. Er erklärt weiter:

«Es kamen Gäste, die schon als Kind hier Kommunion gefeiert haben und uns bis zum Schluss begleitet haben.»

Obwohl die Gäste traurig seien, hätten sie doch verstanden, dass die Wigets den Schritt in die Pension machen. Einer, der weiss, wie anspruchsvoll es ist, während so vieler Jahre auf Topniveau zu kochen, ist Tony Schmidig vom ehemaligen «Rigiblick» in Lauerz. Der Wegbegleiter, er war selber ein 17-Punkte-Koch, erinnert sich, wie Franz Wiget zu Beginn harte Zeiten durchleben musste. Doch Wigets Konzept habe «verhebt», und so sei auch der Erfolg gekommen, freut sich Schmidig mit seinem Berufskollegen und Freund.

«Der Chef im Haus ist sie»

Franz Wiget präsentiert auf seinem Instagramkanal seine Kreationen. Bild: Screenshot Instagram

Einer, der als Gast am Samstag nicht nur das Ende einer Ära hautnah miterlebte, sondern schon die Jahre vorher immer kritisch und auch begeistert auf das Restaurant Adelboden geblickt hatte, war Urs Heller. Der Herausgeber des «Gault-Millau» nannte Franz Wiget einen Leuchtturm für den Kanton Schwyz. Wiget sei auf der Kandidatenliste für seine Henkersmahlzeit, lachte Heller. Er bewundere, wie Franz Wiget sich weiterentwickelt habe. Er habe sich auf die Produkte vor Ort konzentriert, die Alpenküche aber nicht streng ausgelegt. Der Gastrokritiker lobte Ruth und Franz Wiget als ein gutes Duo. «Der Chef im Haus ist sie», spricht Heller einen wichtigen Punkt an.

Gastgeberin freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt

Nicht nur Franz Wiget hat als Koch des Jahres 2012 von «Gault-Millau» eine hohe Auszeichnung erhalten. Auch Ruth Wiget erhielt 2020 einen Award, nämlich den Service-Award des «Guide Michelin». Sie bezeichnet das letzte halbe Jahr als intensiv und emotional. Viele Gäste seien beim Abschied traurig gewesen. Dass nun endgültig Schluss ist, verstehe sie noch nicht ganz. «Es kommt mir vor wie kurz vor den Ferien.» Und sie fügt an:

«Ich freue mich sehr auf einen neuen Lebensabschnitt.»

Nun gilt es für die Wigets erst einmal durchatmen und dann aufräumen. Danach soll das Restaurant im ehrwürdigen «Adelboden» (Baujahr 1733) zu ihrer Wohnung umgebaut werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen