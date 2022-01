Kanton Schwyz Die Wigets schliessen das Gasthaus Adelboden in Steinen Noch sechs Monate Vollgas, dann meldet sich der erfolgreichste Küchenchef der Region ab: Franz Wiget vom «Adelboden» in Steinen plant seinen Rücktritt. 05.01.2022, 16.41 Uhr

Alle haben es gewusst, keiner kocht feiner als ein Steiner. Franz Wiget ist ein 18-Punkte-Chef. Sein Gasthaus Adelboden an der Schlagstrasse auf Steiner Boden war in der kulinarischen Szene ein Begriff, das Lokal fast immer restlos ausgebucht, die Brigade stark, der Applaus riesig. Der 61-Jährige wird in einer Medienmitteilung vom Mittwoch wie folgt zitiert