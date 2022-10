Steinen Wohnhaus wurde für 1,5 Millionen Franken versteigert – und bleibt in Steiner Besitz Ein Wohnhaus in Steinen wurde am Dienstagmorgen im MythenForum für 1,5 Millionen Franken versteigert. Alain Hospenthal 26.10.2022, 05.00 Uhr

Das Haus in Steinen wurde für 1,5 Millionen Franken versteigert. Bild: Erhard Gick

Auf 1,447 Millionen Franken geschätzt und für 1,5 Millionen Franken verkauft: So genau treffen sich Angebot und Nachfrage bei einer Versteigerung selten. So geschehen am Dienstagmorgen im MythenForum in Schwyz. Rund 30 Personen hatten sich im Saal eingefunden, und unter der Leitung des Betreibungsamts Schwyz kam die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 15a in Steinen unter den Hammer.