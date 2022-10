Unetriberg: So schön war der Stöckmärcht

Stöckmärcht Unteriberg Hafächabis und Sonnenschein – ein Traumtag für den traditionellen Ybriger Anlass Der Stöckmärcht in Unteriberg profitierte gestern von strahlendem Sonnenschein und beinahe sommerlichen Temperaturen. Konrad Schuler Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Am Stöckmärcht in Unteriberg herrschte beinahe sommerliches Wetter. Bild: Konrad Schuler

Sonnenschein pur, wolkenloser Himmel sowie 20 Grad und mehr an der Sonne begleiteten die Aussteller und die zahlreichen Stöckmärcht-Besucher. Viel Volk aus nah und fern genoss das bunte Angebot auf den Strassen und in den Gaststätten.

Männiglich genoss es, auf den Strassen zu schlendern, sich bei einem Schwatz da und einem Schwatz dort aus Küche und Keller verwöhnen zu lassen und das Warenangebot zu bewundern.

38 Kinder nahmen am Chatzästreblä teil

Beim Chinderchatzästreblä massen sich 38 Kinder in vier Kategorien im Mehrzweckhaus Baumeli. Kategoriensiegerinnen und -sieger wurden Nadine Bricker aus Unteriberg, Ronja Trütsch aus Unteriberg, Marcel Reichmuth aus Studen und Lenny Horat aus Unteriberg.

In diversen Gaststätten wurde Musik fürs Ohr und zum Tanzen angeboten. Einige Restaurants blieben auch der Tradition des Hafächabis treu und servierten das traditionelle Stöckmärcht-Gericht. Verschiedene einheimische Firmen glänzten mit einem wunderbaren Auftritt, so beispielsweise Lüönd & Co. AG, Bellmont Land- und Fahrzeugtechnik oder Pedro’s Metalldesign.

Das Vereinsangebot war vielfältig und variantenreich. Diverse Getränke und Esswaren konnten genossen werden.

Die Kinder konnten sich an der freien Luft beim Bungee-Trampolin und beim Ponyreiten bestens vergnügen. Die Stöckmärcht-Ambiance lebte auf wie eh und je.

Das Bungee-Trampolin stand bei der Bevölkerung hoch im Kurs. Bild: Konrad Schuler

