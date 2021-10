Autorin Blanca Imboden: «Stolz, mein Ding durchgezogen zu haben»

Interview Buchautorin Blanca Imboden: «Stolz, mein Ding durchgezogen zu haben» Blanca Imboden hat mit ihrem «Rigi»-Roman ihr zwanzigstes Buch geschrieben. Es ist bereits auf Rang 2 der Bestsellerliste. Interview: Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Blanca Imboden (58) feiert morgen auf der Rigi die Vernissage ihres «Rigi»-Romans. Bild: Silvia Camenzind

Eben ist mit dem Roman «Rigi» Ihr zwanzigstes Buch erschienen. Haben Sie diese runde Zahl gefeiert?

Blanca Imboden: Ich habe vor allem mein neues Buch gefeiert. Diese Veröffentlichung zwingt mich zurückzuschauen. Am meisten beeindruckt mich, dass ich nicht aufgegeben habe.

Weshalb?

Meine Mutter hat mich beim Schreiben sehr unterstützt. Aber nach den ersten zwei, drei Büchern fand auch sie, ich sollte mehr für die Zeitungen schreiben, das bringe wenigstens etwas Geld ein. Bei meinen Büchern würde ich ja finanziell drauflegen. Mich erstaunt rückblickend am stärksten, dass ich mich nie entmutigen liess.

Sind Sie stolz auf diese beachtliche Zahl von Büchern seit 1997?

Ich bin stolz, mein Ding durchgezogen zu haben. Die Zahl 20 bedeutet mir nicht wirklich viel. Schreiben ist ja kein Wettrennen.

Ihren Roman «Rigi» haben Sie zum 150-Jahr-Jubiläum der Rigibahnen geschrieben. Sie verbrachten dafür den Monat Juni auf der Rigi. Fühlen Sie sich bei einem solchen Engagement nicht enorm unter Druck?

Ich bin es, die mir Druck macht. Ich segne die Daten ab und lege die Abgabetermine fest. Dieses neueste Buch hat sich so leicht geschrieben wie selten ein Buch. Da habe ich überhaupt nicht unter dem Zeitdruck gelitten.

Gab es auch keine Schreibstaus?

Nein, keinen Moment. Die Rigi bietet so viel Stoff, die Zeit war so inspirierend. Mein Partner Peter Bachmann und ich waren viel unterwegs auf dem Berg. Es war schön, und alles fiel mir leicht.

Romanheldin Eliane verarbeitet in einer Trauergruppe den Tod ihres Mannes. Sie selber haben innert kurzer Zeit Ihren Mann und Ihre Mutter verloren. Ist Ihre eigene Auseinandersetzung in den Roman eingeflossen?

Ich hatte die Trauer verarbeitet und wusste, jetzt möchte ich einmal ein Buch über Trauer schreiben. Es hat mich genervt, dass einem da viele Leute reinreden wollen. Die einen sagten, man würde zu lange trauern, die andern sagten, zu kurz. Oder sie sagten, ich hätte zu schnell wieder einen Partner gefunden. Das alles ist sehr individuell. Ich fände es schön, wenn die Leute akzeptieren würden, dass jeder sein eigenes Tempo, seine eigene Art hat, mit Trauer umzugehen.

In Ihren «Rigi»-Roman geht es um eine Journalistin, die auf der Rigi arbeiten darf. Wieder haben Sie etliche reale Personen eingeflochten, die auf der Rigi leben. Wie reagieren diese Leute, wenn Sie Ihnen erzählen, dass Sie sie in die Geschichte einbauen wollen?

Ich musste Ihnen zu Beginn viel erklären, aber sobald ich sagte, dass sie es vor der Veröffentlichung lesen dürfen und ein Vetorecht haben, vertrauten sie mir. Es war schön, in diesem Roman auch journalistisch arbeiten zu können. Das hat mir Freude gemacht.

Kann der neue Roman auch als Plädoyer dafür verstanden werden, Freundschaften zu pflegen?

Mein Plädoyer ist eher: Holt euch Hilfe, wenn es euch schlecht geht, in welcher Form auch immer. Jeder und jede soll trauern, so lange er oder sie will. Aber es ist wichtig, wieder ins Leben zurückzufinden.

In diesem Jahr haben Sie gleich zwei Romane veröffentlicht. Geht es in diesem Tempo weiter?

Nein, ich habe das Tempo total rausgenommen und sogar verkündet, dass ich jetzt eine Zeitlang gar nichts mehr schreibe. Ausgehalten habe ich das genau zwei Wochen. Dann habe ich mit dem nächsten Buch angefangen. Erstmals gibt es aber kein Abgabedatum und alles ist völlig offen. Das habe ich mir jetzt einmal gegönnt. Mein Verlag gibt mir die Zeit. Es ist schön, etwas Luft zu haben.

Sie sind seit Jahren eine Bestsellerautorin. «Rigi» hat es auch auf Platz 2 der Schweizer Bestsellerliste geschafft. Was bedeutet diese Bezeichnung für Sie?

Bestsellerautorin ist keine Auszeichnung. In der Literaturszene ist das schon fast ein Schimpfwort. Für mich bedeutet es, dass ich eine Leserschaft habe, und das ist schön. Ich werde gelesen und erhalte Feedbacks.

Sie gehen gerne an Lesungen, konnten aber während der Pandemie lange nicht vor Publikum treten. Wie waren die ersten Lesungen danach?

Verhalten. Es ist erschreckend. Aber ich bin froh, ich kann wieder lesen. An der Buchvernissage, die morgen Sonntag auf der Rigi stattfindet, sind hundert Leute angemeldet. Das ist toll. Ich freue mich auch sehr auf die Lesung Ende Oktober «i de Fabrik» in Schwyz.

Ende 2013 verloren Sie Ihre Stelle als Redaktionssekretärin. Hätten Sie sich damals erträumen lassen, dass alles eine derart positive Wendung nimmt?

Zu diesem Zeitpunkt erschien «Wandern ist doof». Deshalb machte man sich um mich keine Sorgen. Ich aber machte mir sehr viele Sorgen. Hat man einen Bestseller, heisst das noch nicht, dass das nächste Buch auch Erfolg haben wird. Die Angst, dass die Leute kein Interesse mehr haben, ist immer da. Das kann jederzeit passieren.

Welches Ihrer Bücher ist Ihr liebstes?

«Wandern ist doof» ist mein Lieblingsbuch, ich mag auch «Heimelig», und auch das «Rigi»-Buch bedeutet mir sehr viel. Es freut mich, dass ich schon Reaktionen erhalten habe, die in die gewünschte Richtung gehen, nämlich dass das Buch als ein Stück Trost gesehen wird.

Ihre Protagonistin in «Rigi» ist 50 Jahre alt. Sie gehen nun mit 58 selber auf die 60 zu. Werden auch Ihre Romanheldinnen älter und reifer?

Früher hatte ich immer das Gefühl, ich müsse jüngere Hauptfiguren schaffen. Als ich den Roman «Heimelig» schrieb, der von einer Frau im Altersheim handelt, besprach ich mit meiner Verlegerin, ob ich über eine so alte Frau schreiben könne. Sie fand es super. Seither fühle ich mich frei bei der Wahl.

Sie leben mit Ihrem Partner in Malters. Wie gefällt es Ihnen dort?

Malters ist schön. Doch ich würde gerne wieder in Schwyz wohnen, ganz klar. Schwyz ist halt schon ein super Ort zum Leben. Mir gefallen die Nähe zu den Bergen, die gute Erreichbarkeit mit dem ÖV und dass es hier noch viele Läden hat. Aber ehrlich gesagt: Ich wäre für meinen Peter auch nach Timbuktu ausgewandert.