Stoos 102 Teams nahmen am Badewannen-Rennen teil – ausgestrahlt wird es im japanischen Fernsehen 20 Millionen Japaner können bald über den kuriosen Sportevent auf dem Stoos lachen. Ernst Immoos 23.01.2023, 10.44 Uhr

Am Start wird kräftig angeschoben. Bild: Ernst Immoos

Anton Schuler, ehemaliger Mitarbeiter der Stoosbahnen AG und aktueller OKP, und Andy Beeler ist vor neun Jahren mit der Lancierung des Badewannen-Rennens ein grosser Wurf gelungen. Klein hat man begonnen. Am Samstag standen bereits 102 Teams im Einsatz, sogar je eines aus Japan und Deutschland.

Man ist aus bezüglich Zeit bereits am Limit angelangt und musste deshalb einigen Interessenten einen Korb geben. Inzwischen hat der kuriose Wettkampf internationales Ansehen erlangt. Der Sportevent sorgte mit TV-Beiträgen schon in Deutschland, Grossbritannien, China und Indien für Aufsehen. Nun kommt auch noch Japan dazu. Der Komiker und Schauspieler Daisuke Miyagawa war mit einem Filmteam auf dem Stoos und fuhr selbst in einer Badewanne mit. Ausschnitte von diesem Grossanlass werden von einem japanischen TV-Sender für 20 Millionen Menschen ausgestrahlt.

Eisige Kälte und Schneetreiben störten den Wettkampf nicht

Freude herrscht – bei den Mitmachenden und den Zuschauenden. Bild: Ernst Immoos

Vor zahlreichen Schaulustigen wurde der Wettkampf in zwei Läufen ausgetragen. Teams aus fast allen Landesteilen traten im Schneekanal an, und die besten zehn Teams standen sich dann im Final gegenüber. Bis es aber so weit war, hatten etliche Teams mit dem Pilotieren der Badewanne Probleme, sodass es öfter zu spektakulären Stürzen in den Schnee kam – aber ohne nennenswerte Verletzungen.

Gewonnen wurde der Wettkampf von den Ämmitaler-Abloif vor den Badwannebabes. Auf Rang 3 kam die Feuerwehr Stoos. Für die beste Kostümierung prämiert wurden die Teams Badewanne-Troumhochzyt, Nasäbär und Toggenburger Coiffeusen. Den Pechvogelpreis erhielten die Kampfschnecken.

