Schwyz: Polizeieinsätze wegen verunglückten Schneesportlern

Stoos / Alpthal Lawinenalarm und Schlittelunfall: Einsätze in den Schwyzer Skigebieten Zwei Polizei-Einsätze in den letzten Stunden in den Innerschwyzer Skigebieten. Im Brunni verunglückte eine Schlittlerin schwer, auf dem Stoos ging eine Lawine nieder. Nach einer Suchaktion konnte Entwarnung gegeben werden. Geri Holdener Jetzt kommentieren 05.02.2022, 15.36 Uhr

Beim Nachtschlitteln im Skigebiet Brunni-Alpthal hat sich am Freitagabend eine Frau nach 20 Uhr schwere Verletzungen zugezogen. Die Schlittlerin war am Ende der Piste aus der Kurve geschleudert worden und flog über das Auffangnetz hinaus. «Ein Rega-Helikopter hat die Frau in eine ausserkantonale Klinik überflogen», sagte der Schwyzer Polizeisprecher David Mynall auf Anfrage des «Boten».

Lawinenniedergang löste grosses Aufgebot aus

Ein grösseres Rettungsaufgebot löste eine Meldung vom Stoos am Samstagnachmittag aus. Der Polizei wurde um 13.30 Uhr gemeldet, im Gebiet unterhalb des Huser Stocks sei eine Lawine niedergegangen. «Anfänglich musste davon ausgegangen werden, dass die Lawine womöglich zwei Personen verschüttet hat», so Mynall. Entsprechend wurde alarmiert.

Ein Rega-Heli machte einen ersten Überflug, ein zweiter Helikopter einer privaten Firma flog ebenfalls ins Gebiet. Weiter rückten Angehörige der Pistenrettung Stoos aus, sowie Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz und der Alpinen Einsatzgruppe der Kapo. Polizeisprecher Mynall:

«Wie die Suche im Gelände und aus der Luft ergeben hat, hat sich niemand unter der Lawine befunden.»

Rasch herrschte Klarheit. Auch deshalb, weil die Polizei den Verursacher rasch ausfindig machen konnte. Der Skifahrer hatte sich weit abseits der markierten Piste befunden, als er das Schneebrett auslöste.

Erhöhte Lawinengefahr in verschiedenen Skigebieten

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an die zurzeit erhöhte Lawinengefahr. Auch weite Teile der Regionen Innerschwyz und Einsiedeln befinden sich in höheren Lagen auf Stufe «erheblich», also auf Stufe 3. Deshalb warnt die Schweizerische Unfallversicherungs­anstalt Suva: Zur Vorbereitung einer Schneetour abseits der gesicherten Pisten gehört das Studieren der Wetterlage, der Schneeverhältnisse und des Lawinenbulletins.

Lawinengefahrenstufe 3 bedeutet, dass Lawinen bereits leicht ausgelöst werden können und die Lage heikel ist. Vertieftes Wissen über potenzielles Lawinengelände und die aktuelle Lawinensituation sowie zu risikominderndem Verhalten erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Eine Lawinenausbildung und die Lawinen-Notfallausrüstung (Verschüttetensuchgerät, Sonde, Schaufel) gehören ebenfalls dazu, empfiehlt die Suva.

«Wer potenzielle Gefahrenstellen in seiner Tourenplanung gut einschätzen oder sogar ausschliessen kann, geht mit weniger Risiko ins Gelände»

, sagt Samuli Aegerter, Schneesport­experte der Suva, dazu.

