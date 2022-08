Stoos «Die Gääch»: Neue schwarze Piste am Klingenstock hat jetzt einen Namen Nachdem die Stoosbahnen auf ihren Online-Kanälen einen Wettbewerb gestartet hatten, sind rund 100 Namensvorschläge eingegangen. Nun ist klar, wie die neue Piste heissen wird.

«Die Gääch» – so heisst die neue Piste am Klingenstock. Die Piste wurde bereits vergangene Saison getestet und weiterentwickelt. Der nun gewählte Name scheint Programm zu sein, die Stoosbahnen sprechen in ihrer Mitteilung vom Mittwoch sogar von einer «dunkelschwarzen» Piste.