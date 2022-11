Stoos: Im Schlättli stehen jetzt 551 Parkplätze bereit

Stoos Im Schlattli stehen jetzt 551 Parkplätze bereit Seit Freitagabend steht es bereit: Das Parkhaus im Schlattli wurde um drei Levels ergänzt. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Das neue Parkhaus im Schlattli ist plangemäss fertiggestellt worden. Auffallend ist das Zierelement mit den mikadoartig montierten Holzbalken. Bild: Jürg Auf der Maur

Jetzt ist bei der neuen Stoosbahn alles für die kommende Saison bereit: Pünktlich konnte gestern nach sieben Monaten Bauzeit das Parkhaus in Betrieb genommen werden. Es wurde um drei Etagen mit 131 zusätzlichen Parkplätzen erweitert. Insgesamt stehen nun 551 Abstellplätze für Autos zur Verfügung, 94 davon sind im Untergeschoss reserviert, die von Stammgästen gekauft wurden.

Die Kosten für die Erweiterung belaufen sich auf insgesamt 3,75 Millionen Franken. Zusammen mit den 8,9 Millionen Franken, die für die erste Bauphase aufgewendet werden mussten, wurden nun allein ins Parkhaus im Schlattli 12,6 Millionen Franken investiert.

Hermann Heussi: (BSS-Architekten), Gregor Annen (Leiter Betrieb Standseilbahn und Parkhaus), René Schuler (BSS-Bauleitung), Thomas Wey (CES, leitender Bauingenieur) und Josef Suter, Verwaltungsrat Stoosbahnen. Bild: Jürg Auf der Maur

«Wir sind sogar drei Tage früher als geplant fertig. Und zu den zunächst befürchteten Verzögerungen wegen Material-Lieferschwierigkeiten auf dem Markt kam es nicht. Wir hatten auch Wetterglück», freute sich Verwaltungsrat Josef Suter bei der schlichten Bauübergabe.

Ein Bauwerk mit vielen Spezialitäten

Hermann Heussi von den zuständigen BSS-Architekten erklärte kurz die «Spezialitäten» des neuen Parkhauses. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die stützungsfreie, übersichtliche Betonkonstruktion, die das Zirkulieren mit Autos gefahrlos ermöglichen sollte. Dazu gehört auch, dass dank dem Bau von «halben Stockwerken» die Rampen zischen den einzelnen Parkebenen flacher gestaltet werden konnten, was ebenfalls zu einer grosszügigen Parkgeometrie beiträgt.

Als Zierelement wurden die Fassaden mit mikadoartig montierten Holzbalken bestückt. Sie sind druckimprägniert, analog der Fassadenverkleidung der Tal- und Bergstation sowie des Shop-Gebäudes. Heussi: «Dadurch nehmen diese Balken eine architektonische Verbindung zu den Gebäuden im Schlattli auf und geben dem sehr grossen Bauvolumen des Parkhauses eine spielerische Gestaltung.» Je nach Standort zeigen sich beim Vorbeifahren zudem verschiedene Fassadenbilder.

Vier Elektrotankstellen und Wägeli fürs Gepäck

Das Parkhaus nimmt auch neuere Entwicklungen im Gästeverhalten auf. Zunächst stehen an vier Parkplätzen Ladestationen bereit, damit während dem Wander- oder Skifahrvergnügen auf dem Stoos der E-Tank gefüllt werden kann. Zudem stehen in der Abfahrhalle bei der Bahn und im Parterre des Parkhauses kleine Wägeli zur Verfügung, damit Skis und Gepäck von den Touristen ohne grosse Mühe hin und her transportiert werden können.

