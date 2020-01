Stoos: Mit der Badewanne die Schneepiste hinab

Zum achten Mal traf sich am Samstag in Stoos eine bunte Schar zum Badewannen-Rennen. Mindestens in Dreierteams und verkleidet bretterten die Wagemutigen in zwei Läufen die Piste herunter. Prämiert wurden die schnellsten und jene mit den besten Kostümierungen. Das Badewannen-Rennen ist mittlerweile weit über die Region hinaus bekannt.

18.01.2020, 16.07 Uhr