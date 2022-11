Sesselabsturz auf dem Stoos: Betriebsleiter bekennt sich schuldig

Schwyz Tragischer Sesselbahn-Absturz auf dem Stoos: Betriebsleiter bekennt sich schuldig Drei Stoosbahnen-Angestellte standen nach dem tödlichen Unfall vom Februar 2020 als Angeklagte vor dem Schwyzer Bezirksgericht. Der Betriebsleiter gab zu: «Ich hatte die Gefahr nicht gesehen.» Ruggero Vercellone Jetzt kommentieren 23.11.2022, 18.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Absturz eines Sessels des Sessellifts Stoos–Fronalpstock sind am späten Donnerstagabend, 6. Februar 2020, vier Personen verletzt worden, eine Person erlag später ihren Verletzungen. Bild: Keystone

Das tragische Sesselbahn-Unglück vom 6. Februar 2020 auf dem Stoos war am Mittwoch Gegenstand eines Prozesses vor dem Bezirksgericht Schwyz. Weil es bei einer nächtlichen Talfahrt vom Fronalpstock Richtung Stoos-Mettlen zum Kontakt des Windenseils eines die Bahnlinie querenden Pistenfahrzeugs mit dem Förderseil der Sesselbahn kam, stürzte einer der drei im Konvoi fahrenden Sessel rund sieben Meter ab. Drei Passagiere verletzten sich dabei schwer, der vierte, ein 40-Jähriger, verstarb wenige Tage später im Spital. Der Unfall ereignete sich um etwa 22 Uhr, als eine Gruppe der Rechtsabteilung der Lindt & Sprüngli AG, die auf dem Fronalpstock einen Teamanlass verbracht hatte, die Heimreise antrat.

Auf der Anklagebank sassen der damalige Betriebsleiter der Stoosbahnen, der Mitarbeiter, der die Sesselbahn zu später Stunde bediente, und der Fahrer des Pistenfahrzeugs, der in jener Nacht zum ersten Mal die Panoramapiste, die unter der Bahn durchfährt, präparierte. Sein Fahrzeug war mit einem Windenseil gesichert, das rund 400 Meter oberhalb mit dem Boden verankert war.

Staatsanwalt verlangte bedingte Freiheits- und Geldstrafen

Der Staatsanwalt klagte die drei wegen fahrlässiger Tötung, mehrfacher fährlässiger schwerer und fahrlässiger Körperverletzung an. Für den Betriebsleiter forderte er eine auf zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten, für den zweiten Angeklagten eine auf zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten und für den Pistenfahrzeugfahrer eine ebenfalls auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 90 Franken sowie eine Busse von 4050 Franken. Alle drei hätten zum Unfall beigetragen, indem sie die gebotene Sorgfalt unterlassen hätten. Der Betriebsleiter habe das Sicherheitskonzept nicht konsequent durchgesetzt, der zweite Beschuldigte habe die Bahn in Betrieb genommen, ohne sich abzusichern, dass die Fahrt gefahrlos möglich war, und der dritte habe das Pistenfahrzeug in den Gefahrenbereich gebracht, ohne sich abzusichern, ob eine Nachtfahrt der Sesselbahn geplant oder durchgeführt wurde. Dabei habe man auch gegen geltende Betriebsreglemente verstossen.

Immer noch sichtlich getroffen vom tragischen Unfall, übernahm der damalige Betriebsleiter, der zum Zeitpunkt des Unfalls zu Hause war, die volle Verantwortung. «Ich hatte die Gefahr an dieser Stelle schlicht und einfach nicht gesehen. Ich hatte sie nicht auf dem Radar», sagte er. Sonst hätte er, wie es nachher geschehen sei, die Piste sofort umverlegen lassen. Er bekannte sich als Einziger der drei schuldig. Sein Verteidiger plädierte auf eine bedingte Geldstrafe, da seinem Mandanten bloss eine unbewusste Fahrlässigkeit vorgeworfen werden könne. Zudem hätten sich die Stoosbahnen von allem Anfang unter seiner Mitwirkung bemüht, den finanziellen Schaden der Opfer und ihrer Familien abzusichern.

Das tragische Sesselbahn-Unglück vom 6. Februar 2020 auf dem Stoos war am Mittwoch Gegenstand eines Prozesses vor dem Bezirksgericht Schwyz. Weil es bei einer nächtlichen Talfahrt vom Fronalpstock Richtung Stoos-Mettlen zum Kontakt des Windenseils eines die Bahnlinie querenden Pistenfahrzeugs mit dem Förderseil der Sesselbahn kam, stürzte einer der drei im Konvoi fahrenden Sessel rund sieben Meter ab. Drei Passagiere verletzten sich dabei schwer, der vierte, ein 40-Jähriger, verstarb wenige Tage später im Spital. Der Unfall ereignete sich um etwa 22 Uhr, als eine Gruppe der Rechtsabteilung der Lindt & Sprüngli AG, die auf dem Fronalpstock einen Teamanlass verbracht hatte, die Heimreise antrat.

Der verunfallte Sessel stürzte aus zehn Meter zu Boden. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Die verunfallte Sessel. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Thomas D Meyer (rechts) und Bruno Lifart können sich momentan nicht erklären, wie es zum Unglück kommen konnte. Urs Flueeler / KEYSTONE Verschiedene Einsatzkräfte sind vor Ort. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Der Unglücksort bei Tag. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Dieser Sessel ist heruntergestürzt. Kantonspolizei Schwyz Die Absturzstelle am Donnerstagabend. Kantonspolizei Schwyz Der Verwaltungsratspräsident der Stoosbahnen, Thomas D. Mayer, ist tief betroffen vom Sessel-Drama am Fronalpstock. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Der Verwaltungsratspräsident der Stoosbahnen, Thomas D. Mueller, links, und Verwaltungsrat Stoosbahnen, Bruno Lifart, rechts, informieren während einer Medienkonferenz nach dem Sesselbahnunglück. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Florian Grossmann von der Kantonspolizei Schwyz an der Pressekonferenz. Bild: Urs Flüeler / Keystone, Stoos, 7. Februar 2020 Der Morgen danach: Die Absturzstelle ist am besten mit dem Pistenfahrzeug erreichbar. Geri Holdener, Bote der Urschweiz Das Gipfelrestaurant Fronalpstock am Freitagmorgen. Vorderhand ist das Gasthaus nicht über den Sessellift erreichbar. Der Liftbetrieb wurde eingestellt. Webcam Stoos Die Talstation der oberen Sektion: Der Betrieb ist vorläufig eingestellt. Geri Holdener, Bote der Urschweiz Die Absturzstelle wurde für die Rettungsarbeiten Donnerstagnacht ausgeleuchtet. Geri Holdener, Bote der Urschweiz Einsatzfahrzeuge des Rettungsdiensts Schwyz im Schlattli. Geri Holdener / Bote der Urschweiz Die Rettungskräfte rüsten sich Donnerstagnacht für den Einsatz. Geri Holdener / Bote der Urschweiz Man versuchte, möglichst schnell viele Retter ins Gebiet zu bringen. Geri Holdener / Bote der Urschweiz Auch die Spurensicherung der Polizei musste auf den Stoos. Geri Holdener / Bote der Urschweiz Ein Spezialist der Kapo Schwyz wartet bei der Talstation auf die nächste Bergfahrt. Geri Holdener, Bote der Urschweiz Der Sessel-Absturz von 2016 hatte keine Verletzten gefordert. Archivbild In einer Sessel-Gondel auf Fronalpstock haben vier Passagiere Platz. Archiv LZ

Auf der Anklagebank sassen der damalige Betriebsleiter der Stoosbahnen, der Mitarbeiter, der die Sesselbahn zu später Stunde bediente, und der Fahrer des Pistenfahrzeugs, der in jener Nacht zum ersten Mal die Panoramapiste, die unter der Bahn durchfährt, präparierte. Sein Fahrzeug war mit einem Windenseil gesichert, das rund 400 Meter oberhalb mit dem Boden verankert war.

Staatsanwalt verlangte bedingte Freiheits- und Geldstrafen

Der Staatsanwalt klagte die drei wegen fahrlässiger Tötung, mehrfacher fährlässiger schwerer und fahrlässiger Körperverletzung an. Für den Betriebsleiter forderte er eine auf zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten, für den zweiten Angeklagten eine auf zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten und für den Pistenfahrzeugfahrer eine ebenfalls auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 90 Franken sowie eine Busse von 4050 Franken. Alle drei hätten zum Unfall beigetragen, indem sie die gebotene Sorgfalt unterlassen hätten. Der Betriebsleiter habe das Sicherheitskonzept nicht konsequent durchgesetzt, der zweite Beschuldigte habe die Bahn in Betrieb genommen, ohne sich abzusichern, dass die Fahrt gefahrlos möglich war, und der dritte habe das Pistenfahrzeug in den Gefahrenbereich gebracht, ohne sich abzusichern, ob eine Nachtfahrt der Sesselbahn geplant oder durchgeführt wurde. Dabei habe man auch gegen geltende Betriebsreglemente verstossen.

Immer noch sichtlich getroffen vom tragischen Unfall, übernahm der damalige Betriebsleiter, der zum Zeitpunkt des Unfalls zu Hause war, die volle Verantwortung. «Ich hatte die Gefahr an dieser Stelle schlicht und einfach nicht gesehen. Ich hatte sie nicht auf dem Radar», sagte er. Sonst hätte er, wie es nachher geschehen sei, die Piste sofort umverlegen lassen. Er bekannte sich als Einziger der drei schuldig. Sein Verteidiger plädierte auf eine bedingte Geldstrafe, da seinem Mandanten bloss eine unbewusste Fahrlässigkeit vorgeworfen werden könne. Zudem hätten sich die Stoosbahnen von allem Anfang unter seiner Mitwirkung bemüht, den finanziellen Schaden der Opfer und ihrer Familien abzusichern.

Beim Absturz eines Sessels des Sessellifts Stoos–Fronalpstock sind am späten Donnerstagabend, 6. Februar 2020, vier Personen verletzt worden, eine Person erlag später ihren Verletzungen. Bild: Keystone

Die Verteidiger der beiden anderen Angeklagten verlangten Freisprüche. Ihnen könnten keine Verletzungen der Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden. Die mangelnde Kommunikation zwischen den Betriebsbereichen Sesselbahn und Pistenvorbereitung könne ihnen nicht vorgeworfen werden. Sie hätten sich an die geltenden Betriebsregeln gehalten, welche Absprachen bloss bei zu erwartenden Gästen auf den Pisten vorschrieben. Das war damals aber nicht der Fall. Unsere Gesellschaft sei in solchen Fällen immer darauf erpicht, Schuldige zu suchen, statt auch eine Verkettung unglücklicher Umstände anzuerkennen, sagte die Verteidigerin des zweiten Angeklagten.

Das Gericht wird das Urteil in den nächsten Tagen schriftlich eröffnen.

Sessel-Absturz auf dem Stoos Video: Tele M1

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen