Stoos-Trail 2023 Stoos bekommt erstmals einen eigenen Trailrun Im Juli 2023 feiert der Stoos-Trail seine Premiere. Ehrenamtliche aus der Region stellen den Sportanlass, der zum Volkslauf werden soll, auf die Beine. Laura Inderbitzin Jetzt kommentieren 05.10.2022, 13.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Highlight des Stoos-Trails ist die Teilstrecke, die über den Gratwanderweg vom Klingenstock zum Fronalpstock führt. Bild: trailurschwyz.ch

Der Stoos hat nun auch einen Berglauf: Nächstes Jahr am 8. Juli findet mit dem Stoos-Trail erstmals ein grosser Lauf-Event rund um den Fronalpstock statt. Es soll nicht nur ein Sportanlass für Profis sein, sondern für jede und jeden. Dafür sorgen drei verschiedene Strecken (siehe Box): Eine der Routen umfasst 10 Kilometer, eine 24 Kilometer und die letzte, harte Strecke 46 Kilometer. Start und Ziel ist jeweils beim Schulhausareal in Brunnen, ausgenommen für die 46-km-Variante, die beim Schlattli beginnt.

Mit dem Rigi-Berglauf oder dem Wildspitzlauf beherbergt Innerschwyz bereits andere etablierte Bergläufe – doch etwas macht den Stoos-Trail speziell: Das Rennen ist nicht auf dem Berg beendet, sondern das Ziel befindet sich wieder unten im Tal.

Die drei Strecken im Überblick 10 Kilometer – für jede und jeden: Brunnen – Ingenbohler Wald – Talstation Luftseilbahn Stoos – Nägelisgärtli – Degenbalm – Morschach – Schloss Axenstein – Ingenbohler Wald – Brunnen.



24 Kilometer – für Ehrgeizige: Brunnen – Ingenbohler Wald – Golfplatz Morschach – Nägelisgärtli – Alp Eu – Bärentross – Furgglen – Fronalpstock – Stoos – Stooswald – Morschach – Ingenbohler Wald – Brunnen.



46 Kilometer – für Profis: Schlattli Talstation Stoosbahn – Muotathal – Frutt – Achslen – Wannentritt – Klingenstock – Gratwanderweg – Fronalpstock – Stoos – Stooswald – Morschach – Ingenbohler Wald – Brunnen.

Ins Leben gerufen wurde der Stoos-Trail nicht etwa von einem bestehenden Sportverein, von Stoos-Muotathal Tourismus oder einer Gemeinde. Nein, eine Gruppe von ehrenamtlichen Privatpersonen wurde selbst aktiv. Hauptinitiatoren sind die Ingenbohler Antonio Catanzaro und Stefan Beeler, die selbst schon oft an Trail-Läufen in der ganzen Schweiz teilgenommen haben. «Wir dachten uns: Was die anderen bieten können, können wir in unserer Region auch», sagt Catanzaro.

Idee entstand beim Grillieren mit Blick auf den «Froni»

Die konkrete Idee entstand im Sommer 2021 beim Grillieren – mit Blick auf den Fronalpstock. Dann brachten Catanzaro und Beeler ihre Vision recht bald auf Papier und begeisterten ihre Kolleginnen und Kollegen, die in vielen Fällen ebenfalls Trailrunner sind, dafür. «Das Projekt nahm dann schnell Fahrt auf», freuen sich der OK- und der Vize-OK-Präsident, die für die Organisation den Verein trailurschwyz.ch gegründet haben. Die Trails seien so ausgelegt, dass sie eine «grösstmögliche Kombination aus Erlebnis und Sicherheit» böten.

OK-Präsident Antonia Catanzaro (links) und Vize-OK-Präsident Stefan. Bild: Laura Inderbitzin

Bereits jetzt kann man sich für den Lauf in den verschiedenen Kategorien anmelden. Insgesamt erwartet das OK rund 400 Läuferinnen und Läufer – «für den Anfang». Denn der Stoos-Trail soll sich etablieren und jedes Jahr stattfinden. «Wir hoffen, dass ein echter Volkslauf daraus wird – für Familien, Vereine, Firmen, Jugendliche, Erwachsene, Senioren. Er soll alle in der Region in den Bann ziehen», so Catanzaro. Im Start- beziehungsweise im Zielgelände beim Schulareal in Brunnen wird auch ein Festbetrieb aufgebaut.

Behörden unterstützen mit rund 24000 Franken

Die verschiedenen Behörden sind ebenfalls an Bord und unterstützen den Outdooranlass: Die Gemeinden Morschach (300 Franken), Muotathal (1000), Schwyz (2500) und Ingenbohl (10000) sowie der Bezirk Schwyz (500) und der Kanton (10000) sprachen allesamt finanzielle Hilfe. Teilweise müssen die Beträge allerdings noch von Gemeinderat und Gemeindeversammlung genehmigt werden.

Der Zustupf von Ingenbohl ist aussergewöhnlich hoch, da Start und Ziel auf dem Gemeindegebiet liegen und so hoffentlich mehr Übernachtungen generiert werden können. Der Kanton unterstützt den Anlass speziell, weil man sich damit verstärkt als Outdoordestination positionieren will. «Wir mussten die Behörden nicht gerade überreden, aber für die Unterstützung brauchte es nicht wenig – ein fundiertes Konzept, viele Anfragen etc. Aber schliesslich stiess der Lauf bei allen auf Zuspruch und ist ein toller Anlass für die gesamte Region», erzählt Catanzaro.

Belohnt mit dem einzigartigen Panorama

Bis im Juli stehen für das OK noch diverse Feinjustierungsarbeiten an, wie etwa die Routen präzisieren und Gefahrenherde identifizieren. Doch die Stimmung ist positiv.

«Wir freuen uns, dass wir alle Läuferinnen und Läufer mit dem einzigartigen Panorama auf dem Stoos belohnen können», sagt der OKP über den Trailrun, der übrigens keinen harten Wettkampfcharakter haben soll und vorerst zu keiner Meisterschaft zählt. «Alle werden – schon jetzt haben sich auch einige Läufer aus Deutschland angemeldet – die ganze Bergkette kennenlernen. Den Froni, den Klingenstock, die Urner Berge, die Rigi, die Mythen und natürlich die Aussicht auf die Seen», so Catanzaro. «Der Gratwanderweg im 46-km-Lauf ist sicher das Highlight.»

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.stoostrail.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen