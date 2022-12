Schwyzer schlug Frau mit Bierglas und wurde jetzt verurteilt

Strafgericht Junger Schwyzer schlug mit Halbliter-Bierglas auf den Kopf einer Frau In einer Bar in Einsiedeln hatte sich ein heute 25-jähriger Schweizer am 9. Juli vor einem Jahr gar nicht unter Kontrolle. Jetzt wurde der junge Mann verurteilt. Ruggero Vercellone Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein mann schlug einen Halbliter-Bierglas auf den Kopf einer Frau Bild: Bote der Urschweiz

Gar nicht unter Kontrolle hatte sich ein heute 25-jähriger Schweizer am 9. Juli vor einem Jahr. In einer Bar in Einsiedeln setzte er sich kurz nach Mitternacht ungefragt, stark alkoholisiert und mit einem vollen Bierglas an den Tisch einer Frau und ihrer Kollegen. Dort provozierte er die Anwesenden. So sagte er beispielsweise zur Frau: «Was bisch du für e Schlampe?» Als die Frau aufstand, ihn bat, mit den Provokationen aufzuhören und versuchte, ihn an seinen Tisch zurückzubringen, kam es zum Vorfall. Als die Frau das mit Bier gefüllte Halbliterglas mit einem Gesamtgewicht von rund 1,3 Kilogramm auf seinem Tisch absetzen wollte, zerrte der Beschuldigte das Glas aus der Hand der Frau und schlug es ihr bewusst und gewollt an den Kopf. Er fügte der Frau dadurch eine sechs Zentimeter lange Rissquetschwunde an der Stirn zu, die mit fünf Stichen genäht werden musste und eine Narbe hinterliess.