Streit in Siebner Asylheim: Beteiligte stehen vor Gericht Mehrere Sri Lanker drangen vor drei Jahren in die Asylunterkunft Chrummbitzi in Siebnen ein und schlugen mit Eisenstangen und Cricketschlägern auf Landsleute ein. Jetzt wird der Fall vor Gericht verhandelt. 24.11.2020, 13.44 Uhr

Bild: PD

(Bote) Vier bis fünf Tage sind diese Woche für die Verhandlungen vor dem Bezirksgericht March eingeplant. Harmlos war der Vorfall in der Chrummbitzi vom 17. Oktober 2017 keinesfalls. In der Absicht, eine Auseinandersetzung vom Vortag am Hauptbahnhof Zürich zu klären, begaben sich am 17.Oktober 2017 um etwa 21 Uhr sieben Sri Lanker nach Siebnen. Ihr Ziel war die Asylunterkunft Chrummbitzi.