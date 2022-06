Feuerwehr Schwyz rüstet sich für Extrembedingungen

Stützpunkt Schwyz Hochwasser und Blackout: Feuerwehr rüstet sich für Extrem-Bedingungen Die Schadenwehren stehen vor neuen Herausforderungen. Hochwasser-Alarme werden zunehmen, es drohen mehr Stromausfälle. Am Freitag hat die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz erstmals mit einem neuen Alarmierungs-System den Ernstfall geübt. Geri Holdener Jetzt kommentieren 11.06.2022, 11.52 Uhr

Eine der ein Dutzend Ereignismeldungen: Eine Strassenrettung zu Übungszwecken vor dem Lokal der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz. Bild: Geri Holdener

Das Unwetter war ein Volltreffer. Die Gewitterzelle, die am 26. Juli 2021 ausgerechnet über dem Schwyzer Talkessel «abhockte», brachte lokal intensiven Hagel, Regen und die Feuerwehren ans Limit. Die Polizeizentrale wurde mit Hunderten von Anrufen überflutet. Innert weniger Stunden kamen alleine bei der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz über 50 Alarme aus dem Gemeindegebiet rein, wie der Bote der Urschweiz berichtet.

Gleich darauf ging man über die Bücher, suchte nach einer Lösung, um die Alarmierung von Polizei zu Feuerwehr effizienter zu machen. Schliesslich entschloss sich das Sicherheitsdepartement für eine Erweiterung der heutigen Alarmierungs-Software Mokos. Die Kosten von 30’000 Franken übernahm der Kanton, die Feuerwehr-Korps in den Gemeinden können das Tool frei verwenden.

«Mokos Unwetter» erlaubt es den Zentralisten der Kapo, Ereignismeldungen elektronisch zu erfassen, zu priorisieren und ins System der Schadenwehren einzuspeisen. Gleichzeitig zeigt das Tool in Echtzeit den Status jeder Meldung an. An welche Einsätze ist die Feuerwehr schon ausgerückt? Hat sie weitere Kapazitäten? Welches Korps in der Nachbarschaft kann aushelfen? Bei «Mokos Unwetter» sind alle Informationen einen Mausklick weit weg.

Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz arbeitete an ihrer gemeinsamen Übung am Freitagabend erstmal mit dem neuen Mokos-Modul. Man spielte rund ein Dutzend Alarmmeldungen durch, von Unwettereinsätzen bis zur Strassenrettung. Gearbeitet wurden unter einem supponierten Blackout. Kein «Pfuus» im Lokal. Strom lieferte das neu angeschaffte Notstrom-Aggregat.

«Dauert ein echter Stromausfall länger als 30 Minuten, fahren wir unser Notfall-Konzept hoch»,

sagt Thomas Gwerder, Kommandant der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz. Ist ein längerer Ausfall zu erwarten, steht der Bevölkerung das Feuerwehrlokal im Hinteren Steisteg als Notfall-Treffpunkt zur Verfügung. Das Lokal wird bei einem Blackout rund um die Uhr besetzt sein. Die Feuerwehr kann hier auch ohne Strom per Funk Polizei oder Rettungsdienst alarmieren.

Allgemein erwartet man in Zukunft vermehrt Probleme mit der Stromversorgung. Die Bevölkerung kann dazu beitragen, damit aus einem Blackout keine Krise wird. «Kluger Rat – Notvorrat» gilt heute noch. Empfohlen wird, auf dem Handy die App Alertswiss zu installieren. Da ist auf einen Blick ersichtlich, ob in der Nähe Gefahr droht. Und wie immer: Die Feuerwehr ist zur Stelle. Der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler hat die Grossübung am Freitag mitverfolgt. Er sagte beeindruckt:

«Unsere Feuerwehr-Angehörigen sind parat. Das sind erfahrene Leute mit der nötigen Ausrüstung. Man kann gewiss sein, dass man hier gute Hilfe bekommt.»

