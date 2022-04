Redog Rettungshunde feiern Jubiläum in Rothenthurm

Such- und Rettungshunde Redog Innerschweiz feiert 50-Jahre-Jubiläum in Rothenthurm Am Samstag finden in Rothenthurm Vorführungen der Rettungsteams statt. Die Schwyzerin Steffi Duss und Hündin Nala sind ein Teil davon. Alena Gnos Jetzt kommentieren 22.04.2022, 08.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diesen Samstag führt die Organisation Redog Innerschweiz anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums von Redog Schweiz ihren Jubiläumsanlass auf dem Schiessplatz in Rothenthurm durch.

Seit 50 Jahren werden bei Redog Rettungsteams, bestehend aus Hund und Mensch, ausgebildet, die unentgeltlich nach vermissten und verschütteten Menschen suchen. Am Samstag geben sie einen Einblick in die Arbeit der Vermisstensuche und demonstrieren dabei, wie die Hunde trainiert werden und wie ein richtiger Einsatz – inklusive Anflug mit Helikopter – aussehen kann.

Steffi Duss und ihre zweijährige Australian-Shepherd-Hündin Nala während des Trainings. Bild: PD

Mit dabei ist die Schwyzerin Steffi Duss, die mit ihrer zweijährigen Hündin Nala mitten in der Ausbildung zum Geländesuchhunde-Team steckt. Diese kommen bei der Suche eines vermissten Menschen in schwer zugänglichem, unübersichtlichem Gelände zum Einsatz. Nach dem Besuch eines Trainingstages von Redog war die 35-jährige Schwyzerin fasziniert von der Arbeit, lernte darauf in der Anwärtergruppe die Grundkenntnisse und bestand schliesslich den Eintrittstest in die offizielle Trainingsgruppe.

Seither besuchen Steffi Duss und Hündin Nala wöchentlich Trainings. Dazu kommen nationale Trainings und weitere rund zehn offizielle Geländesuche-Trainings pro Jahr, die in der ganzen Schweiz, teils sogar auf dem Gotthard- oder Furkapass, stattfinden. Das mache sie alles in ihrer Freizeit, erzählt Steffi Duss, die gleichzeitig Oberstufenlehrerin in Brunnen ist.

Das «Bringsel» kann Leben retten

Steffi Duss hat ihre Australian-Shep­herd-Hündin Nala, seit sie ein Welpe ist. «Sie war von Beginn weg sehr neugierig und aufmerksam und immer die erste aller Welpen, die irgendwo hingerannt ist», erinnert sich Steffi Duss. Als Nala sechs Monate alt war, begann Steffi Duss mit ihr, das Apportieren zu lernen, eine Vorbereitung für die Arbeit mit dem «Bringsel», der später bei einer ernsthaften Suche zum Einsatz kommt. Beim «Bringsel» handelt es sich um eine Art Schnurgeflecht, das mit einem Karabiner am Halsband des Hundes befestigt wird.

Wird der Hund fündig, signalisiert er das, indem er das «Bringsel» selbstständig in den Fang nimmt, zum Hundeführer zurückkehrt und den Hundeführer anschliessend zur vermissten Person oder zu einem Gegenstand, der menschliche Witterung aufweist, führt. Dieser Prozess wird immer wieder in unterschiedlichem Gelände wie beispielsweise Wald, Uferzonen und in voralpinem Gelände geübt.

Geschult in Alpin, Erste Hilfe und Orientierung

Die Suche ist aber nicht nur für das Tier anstrengend. Steffi Duss sagt:

«Auch ich als Hundeführerin muss mitdenken und körperlich sowie mental fit sein.»

Auch Theorie gehöre zur Ausbildung. «Ich werde geschult in den Bereichen Orientierung, Erste Hilfe und Alpin.» Es sei eine anspruchsvolle, aber spannende Arbeit.

«Nala und ich lernen sehr viel voneinander und werden immer mehr zu einem Team.» Voraussichtlich dauert ihre Ausbildung noch zwei oder drei Jahre. In der Zwischenzeit müssen sie und Nala mehrere Prüfungen bestehen, bis sie zum Einsatztest zugelassen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen