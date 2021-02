SÜDUMFAHRUNG KÜSSNACHT «Es darf nicht bei Halbheiten bleiben» Ginge es nach den SüdPlus-Initianten, müsste die Realisierung des Abschnitts 2 der Südumfahrung schneller gehen. Was sagt der Kanton zum aktuellen Zeitplan? Edith Meyer, Bote der Urschweiz 10.02.2021, 12.55 Uhr

Die SüdPlus-Initianten (von links): Lenz Lothenbach, Urs Baumberger, Hans Brandenberg, Hans Lüthold, Bruno Werder und Felix Höhn. Bild: Edith Meyer

Wie und wann die Umsetzung des Abschnitts 2 der Südumfahrung erfolgt, wird von den SüdPlus-Initianten mit Interesse verfolgt. 63,2 Prozent der Küssnachter sagten im Mai 2017 Ja zum zweiten Abschnitt der Südumfahrung. Fast zwei Drittel der Urnengänger stellten sich damals hinter das Projekt und befürworteten den Verpflichtungskredit von 116,5 Mio. Franken.

Dass die Planauflage Südumfahrung Abschnitt 2 im Frühling erfolgt, wurde kürzlich von offizieller Seite bestätigt (der «Bote» berichtete). Wurden die SüdPlus-Initianten Bruno Werder, Felix Höhn, Hans Lüthold, Urs Baumberger, Lenz Lothenbach und Hans Brandenberg in das Projekt der zweiten Etappe miteinbezogen?

«Nein, den Einbezug von uns Initianten, und damit die Transparenz gegen aussen, will man kaum haben.»

Trotzdem habe es Ende Dezember eine Weihnachtsüberraschung für die sechs Küssnachter gegeben: «Vertreter des Kantons und Bezirks erläuterten den SüdPlus-Initianten endlich, wie es um die zweite Etappe steht und dass man nun vorwärts machen will», so die Initianten. Es wurde ihnen mitgeteilt, dass der Nutzungsplan im Frühjahr aufgelegt und die Bevölkerung über das weitere Vorgehen informiert werde. «Dürfen wir Initianten das nach vier Jahren politisch-planerischer Lethargie glauben? Schön wäre es, und der Dank der Küssnachter Bevölkerung wäre gewiss vernehmbar», betonen sie.

Dies in Anbetracht dessen, dass die Ideen und Projekte zu einer umfassenden Verkehrsentlastung des Dorfes Küssnacht zwischen den Gebieten Luterbach und Breitfeld in Bälde über ein halbes Jahrhundert alt würden. Ihr Fazit: «So manche Amtsstelle, so viele politische Schwergewichte bewirtschafteten und verpolitisierten diese grosse Herausforderung in der Vergangenheit. Ja, sogar günstiger hätte man die Umfahrungsstrecke damals bauen können.» Aber früher habe der Interessenkampf zwischen den Behörden und den betroffenen Grundeigentümern die gut gemeinte Aufwertung und Entlastung des Dorfes Küssnacht verunmöglicht.

Umfahrung mit Tunnel Burg entlastet wirkungsvoll

Im September 2020 wurde der erste Abschnitt der Südumfahrung mit dem Tunnel Burg eingeweiht. Wie schätzen die Inititianten die aktuelle Verkehrssituation ein? «Die erste Etappe entlastet merklich die Durchfahrtsstrassen im Dorfzentrum von Verkehr, Lärm und Abgasen.»

Die Halblösung sei sicher ein guter und wirkungsvoller erster Schritt. «Es darf aber nicht bei Halbheiten bleiben. Der Souverän stimmte damals mit einer überraschend hohen Mehrheit dem Projekt der SüdPlus-Initianten zu.» Der Bau der zweiten Umfahrungsetappe, von der Räbmatt bis ins Breitfeld, sei zu planen und zu realisieren. Die Initianten sind überzeugt:

«Hand aufs Herz – bis dato schlummert der Auftrag an die Bezirksbehörden in irgendeinem Aktenordner.»

Sie bedauern, dass bereits vier Jahre ins Land gezogen seien, ohne dass die Küssnachter Bevölkerung massgebliche Schritte in Richtung Realisierung der zweiten Etappe erfahren konnte.

«Wir forderten in dieser Zeit den Bezirksrat mehrmals auf, dem Projekt SüdPlus mehr Gewicht, Planungseffizienz und vor allem öffentliche Dringlichkeit und Transparenz zu geben – leider verhallten die Ansprüche im Rathaus», sagen die Initianten rückblickend. Die Initianten äussern sich weiter zu den Zahlen des durchschnittlichen Tagesverkehrs (DTV): «Das Verkehrsvolumen an der Grepperstrasse wurde und wird laufend gemessen. Im Jahr 2019 waren es durchschnittlich 10565 Fahrzeuge pro Tag», halten sie fest.

Der Kanton gehe im Planungsbericht von 13000 DTV im Jahr 2030 aus. «Das heisst, mit der Zunahme des Verkehrs um 6 Prozent pro Jahr wäre dieses Volumen 2024 bereits überschritten.» Das heisse aber auch, dass am einst geplanten Baubeginn von SüdPlus im Jahr 2027 die zugrunde gelegte DTV-Annahme längst überholt wäre. «Dies nicht zuletzt wegen den heutigen und potenziellen Bautätigkeiten in den Seegemeinden.»

Laut Tiefbauamt des Kantons Schwyz ist der Baubeginn im Jahr 2027 kaum möglich. Aufgrund des Vorprojektes werde für den Bau des Tunnels mit rund sieben Jahren gerechnet.