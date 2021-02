Schwyz Fasnacht trotz Corona: Hunderte ziehen durch Einsiedeln – tausende Zuschauer stehen am Strassenrand In Einsiedeln sind die Teufel los: Tausende Zuschauer haben am Montag den traditionellen Sühudiumzug verfolgt. Die Polizei liess den wilden Umzug gewähren. Kari Kälin und René Meier 15.02.2021, 11.30 Uhr

Der traditionelle Sühudiumzug in Einsiedeln. Video: Silja Hänggi /Benno Kälin

Die erste Grossveranstaltung seit Monaten fand in Einsiedeln statt. Hunderte Fasnächtler zogen am Montagmorgen durch die Hauptstrasse von Einsiedeln. Tausende Zuschauer wohnten dem traditionellen «Sühudiumzug» bei, kaum weniger Personen als in normalen Jahren. Der Sühudiumzug ist ein lokaler Brauch, für den keine Organisatoren verantwortlich sind. Er findet einfach statt.