Testzentren im Kanton Schwyz sind stark gefordert – vor allem im inneren Kantonsteil

Alters- und Pflegeheime

Bislang hielt sich das Departement des Innern unter der Federführung von Petra Steimen-Rickenbacher sehr bedeckt, wenn Medienschaffende konkrete Zahlen und Informationen zur Schwyzer Corona-Situation erfragten.

Am Donnerstag nun hiess es aus offizieller Quelle: Die Alterszentren Rubiswil in Schwyz, Ybrig in Unteriberg, Mythenpark in Goldau sowie die Behinderteninstitution BSZ seien die mittlerweile vier betroffenen Alters- und Pflegezentren im Kanton, in welchen das Coronavirus ausgebrochen sei. Im Goldauer «Mythenpark» sind nebst der bereits seit Montag bekannten infizierten Person «17 weitere Ansteckungen» bekannt geworden, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst. Im «Rubiswil» sei ein Bewohner und eine Pflegefachperson coronakrank. Im «Ybrig» und bei der BSZ seien bislang je eine Infektion bekannt.

Zum Schluss appellierten die Behörden erneut an die Vernunft und die Mitarbeit der Bevölkerung. Auch wenn sowohl an Veranstaltungen oder in Pflegeheimen Schutzkonzepte bestünden, so seien diese nur eine von vielen wichtigen Waffen.