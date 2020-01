Swiss Holiday Park gewinnt erneut Gold bei den Holiday Check Awards Das Hotel des Ferien- und Freizeitresorts des Swiss Holiday Parks in Morschach ist mit einem Preis des Online-Portals Holiday Check ausgezeichnet worden. 08.01.2020, 08.58 Uhr

Der Swiss Holiday Park in Morschach ist ausgezeichnet worden.

Bild: Manuela Jans-Koch, 7. Dezember 2018

(spe) Der Swiss Holiday Park hat den Gold Award von der Hotelbuchungsplattform holidaycheck.ch erhalten, dies bereits zum siebten Mal in Folge. Die Auszeichnung erfolgte aufgrund von Bewertungen, die Gäste über das Portal abgegeben haben.

Um den Gold Award zu erhalten, müssen die Hotels bei den Gästebewertungen auf der Buchungsplattform eine Weiterempfehlungsrate von mindesten 90 Prozent sowie eine Gesamtbewertung von mindestens 5 (von möglichen 6) erhalten. Dies bei mindestens 50 Bewertungen im vergangenen Jahr. Der Direktor Marc Lehmann des Swiss Holiday Parks sagt: «Der Award gehört allen 260 Mitarbeitenden, die jeden Tag ihre Aufgaben mit viel Freude und Leidenschaft ausüben.»

Insgesamt haben 19 Hotels in der Schweiz den Gold Award gewonnen. Das deutschsprachige Reiseportal Holiday Check, das in Deutschland, der Schweiz und in Österreich aktiv ist, verzeichnet gemäss eigenen Angaben über 24 Millionen Besucher pro Monat.