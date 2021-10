Porträt zum Tag des weissen Stockes

Tag des Weissen Stockes Gersauerin sagt: «Der Stock ist eine Hilfe, aber auch ein Eingeständnis» Zum internationalen Tag des weissen Stockes erzählt Erika Niederer aus Gersau von ihrem Alltag. Alena Gnos 15.10.2021, 10.47 Uhr

Er ist aus ihrem Leben kaum mehr wegzudenken: der weisse Stock. «Ihn in die Hand zu nehmen, ist eine grosse Hilfe, aber auch ein Eingeständnis. Damit drückt man sich einen Stempel auf», sagt Erika Niederer. Die 54-Jährige aus Gersau ist seit gut 20 Jahren immer mit dem Stock unterwegs. Der heutige Tag des weissen Stockes soll alle Menschen daran erinnern, auf blinde und sehbehinderte Personen Rücksicht zu nehmen.

Vortritt für Sehbehinderte Den internationalen Tag des weissen Stockes gibt es seit 1969. Dieses Jahr macht die Kampagne «Freie Leitlinien – sichere Orientierung» des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands darauf aufmerksam, dass Leitlinien unbedingt freigehalten werden müssen. Ein weiterer Slogan ist «Weisser Stock = Stopp!», der eine Anspielung auf das Vortrittsrecht von Menschen mit einem weissen Stock beim Überqueren der Strasse ist. So sollen Unfälle verhindert werden. (agn)

Der weisse Langstock, umgangssprachlich auch Blindenstock genannt, dient als Orientierungshilfe und fördert die Mobilität von Blinden und Sehbehinderten. Erika Niederer merkt, dass ihr oft Hilfe angeboten und mehr Rücksicht auf sie genommen wird, seit sie mit dem weissen Stock unterwegs ist. Dafür ist sie auch sehr dankbar.

Sie kann nur noch zwischen hell und dunkel unterscheiden

Erika Niederer wurde mit einer Augenkrankheit geboren. Es handelt sich um eine Netzhautdegeneration, bei der immer mehr Zellen absterben und sich die Sicht zunehmend verschlechtert. Anfangs konnte Erika Niederer noch Gesichtszüge erkennen. Mittlerweile beschreibt sie ihre Sicht als eine Wahrnehmung von Hell und Dunkel.

Die Gersauerin arbeitet Teilzeit als Feldenkrais-Lehrerin. Mit dieser körperbezogenen Behandlungsform kann die Qualität von Bewegungen verbessert werden – zum Beispiel bei Verspannungen. Wegen ihrer Arbeit ist sie häufig mit Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Dabei sind vor allem die weissen Leitlinien am Boden praktisch, die sie von Perron zu Perron führen. «Am schwierigsten ist das Umsteigen oder den Weg vom Zug zum Bus zu finden. Je mehr Leitsysteme es gibt, desto angenehmer ist es für mich und desto selbstständiger bin ich», sagt Erika Niederer. Für den Busbahnhof Schwyz wünscht sie sich ein kleines Markierungsfeld – ein weisses, leicht erhöhtes Feld also, das anzeigt, wo man einsteigen muss.

Wenn Erika Niederer noch einen weiteren Wunsch äussern dürfte, wäre das die Einführung von E-Voting, dem Abstimmen per Internet. So, wie es jetzt per Papier gehandhabt wird, ist es für sie als blinde Person nicht möglich, selbstständig abzustimmen.

Wegen Corona ergeben sich neue Hindernisse

Blinde und Sehbehinderte werden in ihrem Alltag mit Hürden konfrontiert, welche sehende Personen gar nicht als solche wahrnehmen. Ein falsch parkiertes Fahrzeug, das im Weg steht, ein Schild, das ins Trottoir hängt, oder fehlende Leitlinien können für Orientierungsschwierigkeiten oder unangenehme Situationen sorgen. Erika Niederer erzählt, wie erleichtert sie sei, dass sie mittlerweile im Bus wieder vorne einsteigen dürfe. Als blinde Person in einem überfüllten Bus einen Platz zu finden, sei nämlich schwierig. Deshalb schätzt Erika Niederer es, wenn der vordere Platz freigehalten wird. Wegen Corona war dieser Bereich in den Bussen lange Zeit abgesperrt.

Die Menschen gingen vor allem während des Lockdowns ziemlich auf Distanz. Erika Niederer ist jedoch in manchen Momenten sehr froh und auch darauf angewiesen, dass die Leute auf sie zukommen und ihr Hilfe anbieten. Auch die Hygienemasken bereiten ihr ein wenig Mühe, da diese die Sinne beeinträchtigen. So spürt sie sonst die warme Luft im Gesicht, die aus einer offenen Tür strömt, und findet so den Eingang, oder sie kann sich besser auf ihren Geruchssinn verlassen. «Ich nehme ganz viele Sachen über die Haut auf. Ich muss alle Sinne, die mir noch zur Verfügung stehen, voll nutzen», sagt sie. Starker Regen oder Wind schränken ihren Orientierungssinn ebenfalls ein, da sie dann nicht mehr gut hört.

Wenn sie an einen neuen Ort möchte, muss Erika Niederer den Weg zuerst lernen. Das geht am besten, indem sie selber mit dem Stock vorausgeht und eine Person hinter oder neben ihr läuft und vorzu Anweisungen gibt. «Es braucht viel Konzentration, ich muss schliesslich alles im Kopf behalten», sagt Erika Niederer.

Zum Abschied erzählt sie, dass es für sie gerade als blinde Frau wichtig sei, dass sie gut in die Gesellschaft integriert sei. Erika Niederer freut sich über alle Momente, in denen es sich so anfühlt.