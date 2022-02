Bahnhof Süd Arth: Heimatschutz erhebt Einsprache

Teilnutzungsplan Arther Bahnhof Schwyzer Heimatschutz lässt die Muskeln spielen und erhebt Einsprache gegen Abriss von vier Gebäuden Beim Teilnutzungsplan des Arther Bahnhofs Süd gibt es Einspracheverhandlungen. Ein Gebäude steht im Fokus. Erhard Gick Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Am Montag kommt es zu Einspracheverhandlungen seitens des Schwyzer Heimatschutzes beim Gemeinderat Arth gegen das Areal Bahnhof Süd. Bild: Erhard Gick

Mit dem Entscheid der Regierung, vier Gebäude im Bahnhofsareal Süd in Goldau abzureissen, ist der Schwyzer Heimatschutz nicht einverstanden. Es kommt nun zur Einspracheverhandlung.

Die Gemeinde Arth sieht im Areal Bahnhof Süd grosses Entwicklungspotenzial. Damit die Grundeigentümer ihre Vorhaben umsetzen können, müssen die Milchküche, das Luxram-Gebäude, das Rigibahn-Depot und die Villa Sonnenheim abgerissen werden. Mitte Dezember letzten Jahres hat auch die Schwyzer Regierung grünes Licht für den Abriss aller vier Gebäude gegeben. Vor allem gegen den Abriss des Luxram-Gebäudes, aber auch der übrigen Bauten ist Widerstand seitens des Schwyzer Heimatschutzes erwachsen.«Es kommt am 7. Februar zu Einspracheverhandlungen zum Teilnutzungsplan Bahnhofsareal Süd, Gold­au», bestätigen sowohl Ruedi Beeler, Gemeindepräsident von Arth, als auch Isabelle Schwander, Brunnen, Präsidentin des Schwyzer Heimatschutzes.

Heimatschutz gegen eine Minimallösung

«Ich bin sehr überrascht. Die Haltung der Regierung widerspricht der fachlichen Beurteilung», signalisierte Isabelle Schwander im Dezember 2021 zum Entscheid der Regierung und kündete gleichzeitig Widerstand an: «Für uns gibt es im Moment keine Minimallösung. Alle vier Liegenschaften gehören aufgrund der vorliegenden Gutachten unter Schutz gestellt», sagt die Heimatschutzpräsidentin auf Anfrage.

Gegen den Entscheid der Regierung, die vier Objekte nicht unter Schutz zu stellen, hat der Heimatschutz wohl keine Mittel. Isabelle Schwander will aber gegen den Teilnutzungsplan vorgehen. Die Wirkung wäre ähnlich.

Zehn Einsprachen sind eingegangen

Am kommenden Montag kommt es also zu einer weiteren Anhörung durch den Arther Gemeinderat in der Sache Bahnhofsareal Süd. Die Gemeinde hat es insgesamt mit zehn Einsprachen zu tun, eine davon ist jene des Heimatschutzes. «Mit einem Teil der Einsprecher haben wir bereits 2020 das Gespräch gesucht und nach einer Lösung Ausschau gehalten. Aufgrund der neuen Erkenntnisse, die wir durch ein externes, unabhängiges Gutachten erhalten haben, wird jetzt nachgedoppelt. Es wird zu weiteren Einspracheverhandlungen kommen», sagt Gemeindepräsident Ruedi Beeler.

Fakt sei, dass die Abklärung der Quecksilberbelastung ergab, dass eine Weiterexistenz des Gebäudes nicht zulässig sei, begründet der Arther Gemeindepräsident. Die Gebäudesubstanz des Luxram-Hauptgebäudes sei durch den jahrelangen Einsatz von Quecksilber zu stark kontaminiert worden. Das Gutachten des erwähnten Studienauftrages hat rund 300000 Franken gekostet und listet dabei klare Fakten auf. «Es geht jetzt darum, die Argumente des Heimatschutzes anzuhören und auf Verständnis für die Argumentationen aus dem Gutachten zu hoffen», erklärt der Arther Gemeindepräsident Ruedi Beeler.

