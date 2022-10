Theater Muothatal: Jetzt kommen die Jungen auf die Bühne

Theater Mothathal «Acht neue Namen im Team»: Jetzt kommen die Jungen auf die Bühne Das Theater Muotathal hat mit Tobias Eichhorn einen neuen Regisseur. Neu kann man online Tickets buchen. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 04.10.2022, 06.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spielerin Selina Bürgler erhält die Frisur für ihre Rolle. Ramona Betschart (rechts), Ressort Frisuren, und Manuela Betschart, Ressort Kostüme, beraten, wie diese am besten hält. Bild: Silvia Camenzind

Vieles ist noch so wie immer, im Theater Muothatal: Die Kulisse zeigt ein traditionelles Restaurant. Kaum beginnt die Unterhaltung im dritten Akt, der an diesem Abend geprobt wird, fällt auch schon das Wort «eister» und kurz darauf ertönt ein Juuz. Die Muotathaler Sprache wird gepflegt, urchige Musik wird eingebaut, und auch die Kostüme sind wie eh und je: Im Restaurant bedient eine Serviertochter mit weisser Schürze, die einheimischen Frauen tragen geblümte Schürzenkleider, warme Socken und grobes Schuhwerk. Die Männer treten im Gilet über ihren Hemden auf, auch Hosenträger passen. Die Muotathaler wissen, was das Publikum an ihrem Theater mag.