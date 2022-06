Tour de Suisse macht in Brunnen halt

In einer Woche ist es so weit, dann macht der Tross der Tour de Suisse in Brunnen halt. Die Schwyzer Gemeinde ist Zielort der vierten Etappe der grössten Schweizer Radrundfahrt. Die Vorfreude bei den Organisatoren ist gross, ebenso die Anspannung.

PilatusToday 08.06.2022, 18.30 Uhr