Tour de Suisse: Brunnen ist im Ausnahmezustand

Tour de Suisse Geschäftsführer der Erlebnisregion Mythen: «Brunnen ist für einen Tag im radsportlichen Ausnahmezustand» Kurt Betschart ist Geschäftsführer der Erlebnisregion Mythen. Er hat den Tour-de-Suisse-Etappenhalt in Brunnen wesentlich mitorganisiert. Erhard Gick Jetzt kommentieren 15.06.2022, 12.03 Uhr

Kurt Betschart, Geschäftsführer der Erlebnisregion Mythen, war selbst jahrelang technischer Direktor bei der Tour de Suisse. Bild: Erhard Gick

Die erste Tour de Suisse, die seit drei Jahren wieder in normalem Rahmen stattfinden kann – und sie kommt heute nach Brunnen. Schon etwas Besonderes?

Das Ereignis ist für Brunnen, die Region und für mich persönlich etwas Besonderes. Ich freue mich extrem, kann aber nicht verheimlichen, dass ich in den letzten paar Wochen schon etwas nervös war. Ich habe am Sonntag das Rennen am TV mitverfolgt. Die Spannung ist seither gestiegen. Das Fieber kommt. Mein Herz schlägt für einen solchen Anlass und für den Radsport.

Gibt es denn einen Grund, nervös zu sein?

Das wird sich heute herausstellen. Man ist gespannt, ob alles funktioniert, was man organisiert und geplant hat. Innerhalb des OKs hatten wir in den letzten Monaten sieben Sitzungen. Wir haben verschiedene Aspekte besprochen: Verkehr, Bauten, Finanzen, alles ist aufgegleist. Ich bin überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind für einen guten, schönen Event. Natürlich, die Unbekannte hat man immer, dass etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Aber das Wetter stimmt. Sowohl für die Zuschauer wie auch die Helfer erleichtert das sehr viel.

Sie waren vor ihrem Engagement in Brunnen für die Erlebnisregion Mythen als technischer Tour-Direktor unterwegs. Vereinfacht das die Organisation?

Es macht schon einen Unterschied, beim nationalen Organisator tätig zu sein und seine Wünsche und Anforderungen bei der Organisation am Etappenort anbringen zu können. Man stellt Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite, muss die Vorgaben innerhalb des lokalen OKs umsetzen. Man sieht jetzt, was es bedeutet und was die weit über 100 OKs, mit denen ich als technischer Tour-Direktor zusammengearbeitet habe, leisteten.

Welche Rolle haben Sie gespielt, dass die Landesrundfahrt in die Zentralschweiz, mit Etappenankunft Brunnen, kommt, was bedeutet das für Sie?

Ich habe nicht so eine grosse Rolle gespielt, wie man meinen könnte. Für mich ist es aber ein guter Abschluss der letzten 15 Jahre bei der Tour de Suisse. Es war in den letzten Monaten ein Abschiednehmen von meinem Job bei der Tour. Ich habe mich mit meinem Nachfolger immer wieder ausgetauscht, es waren schöne Monate. Es wird für mich nochmals ein grosser Schritt, wenn der heutige Tag zu Ende ist.

Aber als technischer Tour-Direktor haben sie früher genau das gemacht, Etappenankunftsorte gesucht. Jetzt sitzen Sie auf der anderen Seite der Organisation. Hatten Sie nicht trotzdem etwas Einfluss?

Ich glaube, wichtiger war der Einfluss des ehemaligen Etappenortes Einsiedeln 2019. Einsiedeln hat bei der Tour-Organisation einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Alles war perfekt organisiert. Über den Tourismus hat man im Kanton Schwyz einen anderen Ort für die Austragung gesucht. Schwyz und Brunnen waren mögliche Kandidaten.

Und von Ihrem Know-how konnte das lokale OK profitieren?

Das lokale OK hat davon profitiert. Aber auch die Tour de Suisse hat sich weiterentwickelt, Konzeptänderungen vorgenommen. Auch ich musste nachfragen, wie das oder jenes umzusetzen ist. Ich denke aber, die Region an und für sich profitiert von der Tour de Suisse, dass sie in unsere Region kommt. Hier profitiert man von den Übernachtungen, der Wertschöpfung. Unsere Tourismus-Destination oder die ganze Region profitiert von den TV-Bildern. Für uns ist das Wichtigste: Rund 120 Minuten lang wird der Fokus auf die Region gelegt. Die Bilder werden weltweit ausgestrahlt.

Welche Anforderungen wurden an Brunnen gestellt, um die Etappenankunft zu organisieren?

Die Anforderungen sind vom Weltverband vorgegeben. Sie schreiben vor, was ein Etappenort bieten muss. Das beginnt bei einer geeigneten Strasse, wie breit und wie lange die Zielgerade zu sein hat. Auch die Infrastrukturflächen haben Anforderungen zu erfüllen. Auch genügend Betten müssen in der Region zur Verfügung stehen etc.

Ist der Ort am Urnersee gut geeignet für so ein grosses Radsportereignis?

Am idealsten wäre, wenn man mit dem ganzen Tour-Tross ins Zentrum eines Dorfes fahren könnte. Das ist ein Wunsch. In der Schweiz ist aber alles so verdichtet, dass es gar nicht möglich ist, die ganze Infrastruktur mitten in einem Dorf unterzubringen. Deshalb sind wir auf die Gersauerstrasse Richtung Fussballplatz ausgewichen. Das Dorf ist mit der Durchfahrt miteinbezogen und mit den Unterhaltungsangeboten. Brunnen ist für eine Etappenankunft prädestiniert. Das Dorf liegt ideal zwischen See und Bergen. Das gibt fantastische Bilder. Das kann man zeigen, präsentieren, das hat auch einen immensen Wert für den Tourismus.

Tour-Direktor Olivier Senn wünscht sich an den Etappenorten wieder Volksfeste. Können sie ihm den Wunsch für Brunnen erfüllen, was glauben Sie?

Davon bin ich überzeugt. Wir können heute ein gutes und spannendes Velofest bieten. Das Rahmenprogramm, das Schü- ler-Velorennen, die Unterhaltung heute Abend umfasst ein breites Angebot. Zudem ist morgen Feiertag, das ist dafür ideal. Wir wünschen uns, dass die angereisten Fans unseren Anlass zum Volksfest machen. Brunnen wird heute im radsportlichen Ausnahmezustand sein.

Welche Rolle spielen Sie im OK der Tour-de-Suisse-Ankunft Brunnen?

Offiziell bin ich Projektleiter. Im Hintergrund habe ich aber vieles einfach miterledigt. Aber entscheidend sind zwei weitere Funktionäre, einerseits der Bauchef und andererseits der Sicherheitsverantwortliche. Beide benötigen für ihren Job ein gutes Netzwerk. Wenn die beiden funktionieren, ist das schon die halbe Miete. Aber es braucht alle im OK, damit es funktioniert, auch die Helfer, den Wurstbrätler, den Einweiser etc.

Ist das eine einmalige Sache oder kann man die Tour wieder einmal hier erwarten?

Das ist eine gute Frage. Tour-Direktor Oliver Senn hat durchblicken lassen, dass man hier über eine gute Adresse oder auch über einen Notnagel verfügt. Man ist sicher froh, wenn man wieder einmal in die Region kommen kann. Die Tour bringt der Region aber auch etwas. In der Regel werden zwischen 200 und 600 Betten benötigt.

Muss man vom Radsport angefressen sein, um so etwas auf die Beine zu stellen, oder wie ist das im OK?

Nicht zwingend. Wichtig ist, dass man gerne einen Event organisiert. Radsportaffin zu sein, ist sicher ein Vorteil. Aber ideal ist, wenn man angefressen ist, einen Event mitzuorganisieren. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass einem in dieser Zeit viel Leistung abverlangt wird

