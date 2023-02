Starker Tourismusanstieg im Kanton Schwyz

Tourismus Es übernachten bis zu einem Drittel mehr Touristen im Kanton Schwyz Die Pandemiekrise ist auch im Kanton Schwyz vorbei. Die Zahl der Logiernächte steigt. Gäste aus den USA und Deutschland legen massiv zu. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 25.02.2023, 11.00 Uhr

Der Swiss Holiday Park in Morschach sorgt trotz Rückgang für einen Schwyzer Rekordwert bei den Übernachtungen. Archivbild: Manuela Jans-Koch

Der Tourismus hat sich von der Corona-Krise gut erholt. Die ausländischen Gäste kommen wieder in die Schweiz, die Schweizer und Schweizerinnen reisen andererseits wieder vermehrt ins Ausland. Dass die Krise der Vergangenheit angehört, zeigen auch die neuesten Logiernächtezahlen aus dem Kanton Schwyz.

Nicht weniger als 577'383 Logiernächte konnten im vergangenen Jahr im Kanton Schwyz gezählt werden. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Entsprechend positiv ist auch die Bilanz, die Vendelin Coray, Geschäftsführer von Schwyz Tourismus, aus dem Geschäftsjahr 2022 zieht. «Wir sind zufrieden. Wir verzeichnen im Kanton Schwyz einen Zuwachs – auch wenn es selbstverständlich noch Luft nach oben hat.» Insgesamt, so Coray, «liegen die Zahlen aus dem Kanton Schwyz bei den Logiernächten wieder über jenen von 2019».

Die neusten Zahlen zeigen, dass in fast allen Schwyzer Tourismusregionen ein Zuwachs verzeichnet werden kann. Bild: PD

Die Schwyzer Tourismusregionen haben sich aber im vergangenen Jahr recht unterschiedlich entwickelt. Ausser in Arth, Ingenbohl und Morschach konnte bei den Logiernächten ein Plus erzielt werden – bei den meisten grösseren Tourismusgemeinden sogar im zweistelligen Bereich (siehe Tabelle). Den grössten prozentualen Zuwachs verzeichnete Schwyz mit 34 Prozent.

Das grosse Wachstum in Schwyz kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich in absoluten Zahlen um deutlich geringere Übernachtungszahlen handelt als etwa in Morschach. So registrierte Schwyz im vergangenen Jahr zwar 16 978 Logiernächte, Morschach aber 234 655. Das entspricht rund 40 Prozent aller Übernachtungen im Kanton oder fast 14-mal mehr als in der Hauptortgemeinde.

Morschach verzeichnet das grösste Minus

In Einsiedeln, Freienbach, Ingenbohl und Feusisberg konnten teilweise deutlich mehr als 50 000 Logiernächte in die Statistik eingetragen werden. Dass Morschach dieses Jahr für den prozentual grössten Einbruch sorgt, beunruhigt Coray nicht.

«Morschach erzielte 2021 ein absolutes Rekordjahr und bewegt sich noch immer auf hohem Niveau.»

Nach wie vor würden die Schwyzer Logiernächte hauptsächlich dort generiert.

Insgesamt, so Coray, kam der Kanton Schwyz gut durch die Pandemie. Die Hopp-Schwyz-Aktion habe dazu sicher ihren Teil beigetragen. «Wir konnten mit den Werbemassnahmen und unseren Aktionen den Heimmarkt stärken.» Das zeige sich auch am Minus von acht Prozent bei den Schweizer Gästen, die 2022 im Kanton gezählt werden konnten. Coray: «Die Schweizerinnen und Schweizer zieht es nun auch wieder in die Ferne.»

Im Gegensatz dazu legten die Zahlen der ausländischen Gäste wieder stark zu. Mit 447'266 Logiernächten kamen die meisten zwar nach wie vor aus der Schweiz; doch mit 52'498 Logiernächten sorgten beispielsweise die deutschen Touristen mit einem Plus von 37 Prozent für ein kräftiges Wachstum. Von Gästen aus den USA stammten zwar «nur» 10'132 Logiernächte im Kanton Schwyz. Das ist aber fast viermal mehr als noch im Vorjahr – ein deutlicher Beleg, dass die Corona-Krise vorbei ist.