Trachslau bei Einsiedeln: Kälber sterben in den Flammen

Trachslau bei Einsiedeln Zwei Kälber sterben bei Brand eines Hofes In Trachslau bei Einsiedeln ist am Montagabend auf einem Hof ein Brand ausgebrochen. Zwei Kälber konnten nicht mehr rechtzeitig aus dem Stall gerettet werden. Geri Holdener 20.09.2021, 22.34 Uhr

Am Montag, 20. September 2021, ging bei der Kantonspolizei Schwyz kurz nach 21 Uhr die Meldung ein, dass in einem Stall am Chlösterliweg in Trachslau ein Brand ausgebrochen sei. Leserreporter Bote der Urschweiz Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Leserreporter Bote der Urschweiz Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Biogasanlage... Bild: Kantonspolizei Schwyz ... sowie ein Wohnhaus verhindern. Leserreporter Bote der Urschweiz Personen wurden keine verletzt. Bild: BRK News Zwei Kälber konnten nicht mehr rechtzeitig gerettet werden. Bild: BRK News Nebst der Kantonspolizei Schwyz standen die Stützpunkfeuerwehr Einsiedeln, die Feuerwehr Feusis-berg-Schindellegi sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Bild: BRK News Die Brandursache steht noch nicht fest. Bild: BRK News Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen aufgenommen. Bild: BRK News

Gemäss einem Leser des «Boten der Urschweiz» brannte der Stall auf einem Bauernhof am Chlösterliweg in Trachslau nach 21 Uhr lichterloh. Der Brandplatz lag ganz in der Nähe des Frauenklosters Au. Eine Stunde nach Brandausbruch war der Stall ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehrleute setzten alles daran, das Wohnhaus nebenan zu halten. Auf dem Hof steht auch eine Biogas-Anlage. Ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden. Die Anlage und das Wohnhaus blieben unversehrt.

Laut dem Schwyzer Polizeisprecher David Mynall gab es keine Verletzten zu beklagen. Zwei Kälber im Stall konnten aber nicht mehr gerettet werden. «Nebst der Kantonspolizei Schwyz standen die Stützpunkfeuerwehr Einsiedeln, die Feuerwehr Feusisberg-Schindellegi sowie der Rettungsdienst im Einsatz», teilte die Kapo mit. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie auf dem Hof dramatische Stunden und Minuten erlebt. Bereits bei den sintflutartigen Regenfällen Ende Juli wurde sie hart getroffen, wie der March-Anzeiger schreibt.