Trachslau Zwei Kälber verbrannt: Tierschutz macht Anzeige Die Tierschutzorganisation Peta bemängelt unzureichende Brandschutzmassnahmen. Andreas Seeholzer 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei einem Stallbrand in Trachslau starben zwei Kälber (wir berichteten). Die Tierrechtsorganisation Peta hat nun bei der Staatsanwaltschaft Schwyz Strafanzeige gegen den Verantwortlichen aus Trachslau erstattet. «Denn aufgrund mutmasslich unzureichender Brandschutzmassnahmen wurde möglicherweise billigend in Kauf genommen, dass die Kälber qualvoll ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen», heisst es in einer Mitteilung der Tierschutzorganisation. Auf Anfrage des «Boten der Urschweiz» bestätigt die Staatsanwaltschaft Innerschwyz eine entsprechende Anzeige.