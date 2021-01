Schwyz Trotz Rüge der Regierung: Schliessung der Skigebiete ist kein Thema Vergangenen Samstag wurden Mängel bei den Schutzkonzepten der Schwyzer Skigebiete aufgedeckt. 20.01.2021, 07.57 Uhr

Auf den Schwyzer Skipisten hat sich vergangenen Samstag, trotz Grossandrang, die grosse Mehrheit vorbildlich verhalten. Eine Schliessung der Schwyzer Skigebiete steht deshalb ausser Diskussion. Bild: Jasmin Reichlin

(eg) Masken auf halbmast, meterlange Kolonnen an den Talstationen, zu geringe Abstände beim Anstehen an den Skiliften. Die Bilanz des samstäglichen Super-Skitages fällt nicht zufriedenstellend aus. «Wir haben das auch festgestellt. Unsere Mitarbeiter des Amtes für Arbeit waren vor Ort und haben entsprechend interveniert», sagt der Schwyzer Volkswirtschaftsdirektor, Regierungsrat Andreas Barraud.

Angesicht der sensationellen Schneeverhältnisse und der ebensolchen Wetterlage musste man es erahnen, dass es nicht in allen Teilen funktionieren konnte. «Wir haben aber festgestellt, dass es vor allem in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr zu grossen Hypes kam. Auf den Skipisten ist danach alles gut und geordnet abgelaufen», erklärt Barraud. Mit den Bahn- und Skiliftbetreibern wurde die Problematik des Ansturms nochmals analysiert und Massnahmen in die Wege geleitet. «Wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Schutzmassnahmen, insbesondere auch das Tragen der Schutzmasken und die Einhaltung der Abstände, dringend verbessert werden müssen.»

Regierungsrat Barraud stellt den Bahnbetreibern allgemein ein gutes Zeugnis aus. Auf den Pisten habe man den Betrieb gut organisiert. «Ich sehe im Kanton Schwyz keinen Anlass, über eine Schliessung der Skigebiete zu diskutieren. Unsere Fallzahlen und der R-Wert sind erfreulich, das Contact-Tracing funktioniert und unsere Spitäler wurden nicht durch Skiunfälle übermässig belastet», hält Barraud weiter fest. Selbstverständlich werde die aktuelle Lage durch den Regierungsrat laufend überprüft.