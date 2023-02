Türkei/Syrien Kanton Schwyz spendet 150 000 Franken für Erdbebenopfer Mit einem Beitrag an die Glückskette hilft der Kanton den Menschen in den Erdbebenregionen. Jetzt kommentieren 14.02.2023, 15.04 Uhr

Grosse Verzweiflung bei den Betroffenen in der Türkei und Syrien. Bild: Bernat Armangue / Keystone

Die notleidende Bevölkerung in der Türkei und Syrien sei auf externe Unterstützung und Solidarität angewiesen, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Der Regierungsrat hat deshalb an seiner Sitzung vom Dienstag der Spendenaktion der Glückskette 150 000 Franken zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zugesichert. Die Mittel werden dem Lotteriefonds entnommen. «Der Kanton Schwyz drückt mit diesem Beitrag seine Solidarität mit den vom Erdbeben betroffenen Menschen in diesen beiden Ländern aus», schreibt die Regierung weiter.

Versorgungslage ist prekär

Am 6. Februar ereignete sich in der Türkei und in Syrien ein Erdbeben der Stärke 7,8, wenige Stunden später erschütterte ein weiteres Erdbeben den Südosten der Türkei. In beiden Ländern wurden grosse Schäden verursacht, und es sind mehrere Tausend Tote und Verletzte zu beklagen. Die Versorgungslage der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten ist prekär. Die winterlichen Bedingungen erschweren Rettungsarbeiten und humanitäre Unterstützung. Angesichts des Ausmasses dieser Katastrophe hat die Schweizer Glückskette einen Spendenaufruf gestartet. (pd/nad)

