«Samschtig-Jass»: Eklat um Jackpot

TV-Sendung Eklat um den Jackpot nach «Samschtig-Jass»: Siegerin widerruft Vereinbarung mit Jasskollegen Nach dem «Samschtig-Jass» gab es einen Streit. Die Siegerin widerruft nach der Sendung eine Vereinbarung mit den Jasskollegen. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 12.01.2022, 09.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor der Aufzeichnung der Sendung um den Jasskönig 2021, die am Samstag ausgestrahlt worden war, trafen die vier Jasser eine private Abmachung. Bild: Screenshot

Im «Samschtig-Jass» vom Samstag übergab Bundesrätin Viola Amherd der Siegerin einen Check von 15000 Franken. Was sie mit dem grossen Batzen mache, fragte Moderatorin Fabienne Bamert. Sie werde sich ein neues Bike und ein paar andere Sachen kaufen, erklärte die Jasskönigin.

Was das Publikum und auch das Schweizer Fernsehen anlässlich der Aufzeichnung nicht wussten: Die vier besten Jassenden des vergangenen Jahres, darunter Bruno Felder aus Rothenthurm, hatten vor der Sendung einvernehmlich eine schriftliche Vereinbarung getroffen: Jede und jeder sollte etwas von den 15000 Franken abbekommen. Für den Sieg gibt es 5000, für den 2. Rang 4000 Franken und für den 3. und 4. Rang je 3000 Franken, wurde abgemacht und unterschrieben. Gemäss Nachfrage bei der Medienstelle des Schweizer Fernsehens hat die Redaktion nach der Aufzeichnung davon erfahren.

Siegerin verschickt eingeschriebenen Brief

Doch die Zweit- bis Viertplatzierten warten bis heute auf ihren Anteil. Die Siegerin teilte ihnen per Einschreiben mit, dass sie die Vereinbarung widerrufen oder anfechten wolle. Dies mangels Bedenkzeit, Nervosität und aus persönlichen Gründen. «Man müsste meinen, dass Jasser die ehrlichsten Personen sind. Dies ist in diesem Fall offenbar nicht so», ärgert sich Bruno Felder in einer Mitteilung. Die drei unterlegenen Teilnehmenden hoffen laut Mitteilung, ihren Anteil auf dem Betreibungsweg einfordern zu können.

Und was sagt die Medienstelle von SRF dazu? «Die Sendung wurde gemäss Spielregeln durchgeführt. Auf den Spielverlauf hatte diese Vereinbarung, von der SRF wie gesagt nicht gewusst hat, keinen Einfluss.»

Die Sendung zum Nachschauen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen