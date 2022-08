Ukraine-Krieg Schwyzer Gastfamilien erhalten Hilfe durch Caritas – doch die Motivation hat deutlich nachgelassen Schwyzer Gastfamilien für ukrainische Flüchtlinge werden seit Juli von Caritas Schweiz ­betreut. Das Angebot wird rege genutzt und soll das Modell nachhaltiger machen. Petra Imsand Jetzt kommentieren 19.08.2022, 10.21 Uhr

Zurzeit leben im Kanton rund 1100 ukrainische Schutzbedürftige. «Gegenwärtig sind immer noch 50 Prozent – von vormals 80 Prozent – bei Gastfamilien untergebracht», so Fiona Elze, zuständig für den Asylbereich im Kanton Schwyz. In vielen Gemeinden findet aktuell eine Umplatzierung statt. Die Zahlen schwanken täglich. Gemäss Fiona Elze ist der Anteil beispielsweise in Wollerau oder Einsiedeln hoch, in Schwyz jedoch tiefer.

Ein Zusammenleben unter einem Dach bedarf für eine stabile Unterbringungssituation erfahrungsgemäss einer professionellen Betreuung. Je nach Ort fällt diese Betreuung anders aus. In gewissen Gemeinden steht den Gastfamilien eine ständige Ansprechperson zur Verfügung. Wie der «Bote» bereits berichtete, ist dies beispielsweise in Schwyz, im Bezirk Gersau oder Küssnacht der Fall.

Gemäss Leistungsvertrag, welcher der Kanton Schwyz mit Caritas Schweiz abgeschlossen hat, übernimmt diese seit dem 1. Juli die Betreuung der Gastfamilien. Im Auftrag des Amts für Migration sowie der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und Campax koordiniert die Caritas Schweiz vom Büro in Goldau aus unter anderem die Unterbringung von Geflüchteten in privaten Gastfamilien.

Projektverantwortliche ist Martina Schürch. Sie führt Erstgespräche mit den Familien und steht ihnen während ihres Engagements beratend zur Seite. «Oft sind es kleine Alltagsfragen. Wir werden jedoch auch in komplexeren Fällen kontaktiert, wenn bei den Schutzsuchenden beispielsweise psychische Probleme auftreten.» In ihrer Funktion teilt Martina Schürch den Gemeinden zudem auch Platzierungsmöglichkeiten für Ukrainerinnen und Ukrainer mit.

214 Gastfamilien sind registriert, 66 davon vermittelt

Neben der Beratungsaufgabe haben sich die Caritas-Mitarbeitenden in den letzten Wochen intensiv mit der Datenbank, in welcher sich Private als Gastfamilie registrieren können, auseinandergesetzt. Das bestehende Angebot wurde eingehend geprüft und auf den neusten Stand gebracht. «In der Vergangenheit gab es Fälle, in welchen Platzierungen vorgenommen wurden, ohne dass diese in der Datenbank vermerkt worden sind.»

Gemäss Verteilschlüssel werden die Flüchtlinge vom Kanton den Gemeinden zugewiesen. Diese wiederum können mit Caritas Schweiz in Kontakt treten, wenn Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzsuchende in Gastfamilien gebraucht werden. Im Kanton Schwyz sind derzeit 214 Gastfamilien regis–triert, 66 davon sind vermittelt. «Leider ist es so, dass die noch verfügbaren Familien oft in Gemeinden wohnhaft sind, welche aktuell keine Vermittlung brauchen», erklärt Martina Schürch.

Fiona Elze vom kantonalen Amt für Migration bestätigt auf Anfrage des «Boten» zudem, dass zusehends Schutzsuchende aus Gastfamilien umplatziert werden. «Die Schutzsuchenden in den Gastfamilien werden von der Gemeinde, der sie zugewiesen sind, in andere Unterkünfte transferiert. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es Gemeinden gibt, vor allem in Ausserschwyz, die dringend privaten Wohnraum – genauer bezahlbare Mietwohnungen – suchen, insbesondere in Wangen und Freienbach.»

Mangelnde Unterstützung, einige Familien sind frustriert

Seit der Übernahme des Mandats am 1. Juli werden die registrierten Gastfamilien von der Caritas kontaktiert. «Wir klären ab, wer noch verfügbar ist, ob überhaupt noch Interesse am Projekt vorhanden ist und bieten unsere Unterstützung an.» Ein Angebot, welches rege genutzt wird.

Die Gespräche haben gemäss Martina Schürch gezeigt, dass die Motivation in gewissen Fällen deutlich nachgelassen hat. «Einige Gastfamilien, welche zum Teil bereits seit März Schutzsuchende bei sich zu Hause haben, sind an ihre Grenzen gekommen.» Keine gute Mund-zu- Mund-Propaganda, um weitere Gastfamilien zu finden.

Während des Sommers hat sich die Situation zugespitzt. Neue Interessenten zu akquirieren, wird schwierig. «Die anfängliche Euphorie und schier grenzenlose Solidarität ist ein wenig verflogen. Viele Leute sind in den Ferien, einige haben ihr Angebot, Personen bei sich zu Hause aufzunehmen, pausiert oder gar zurückgezogen.» So sei es je nach Gemeinde teilweise he­rausfordernd, Umplatzierungen vorzunehmen. Gerade für Schutzsuchende mit Haustieren sei es schwierig, einen Platz zu finden.

Viele Familien wollen wieder für sich sein

Zudem beobachtet Martina Schürch teilweise auch Ermüdungserscheinungen bei den Gastfamilien. «Nach drei oder sechs Monaten wollen viele Familien wieder für sich sein. Zudem gibt es auch Fälle, in denen die Flüchtenden zurück in ihre Heimat gereist sind, deren Platz von den Gastfamilien jedoch für sie freigehalten wird.»

Auch wenn die Zahlen der neu ankommenden Schutzsuchenden rückläufig sind, rechnet man bei Caritas Schweiz mit Blick auf den kalten Winter wieder mit mehr Flüchtlingen. «Wir befürchten, dass mehr Ukrainerinnen und Ukrainer einen Platz brauchen werden», so Schürch. Umso wichtiger werde dann das Angebot Privater sein.

