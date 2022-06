UMFRAGE Das sagt das Schwyzer Volk zum Grossprojekt im Kaltbach Eine Umfrage in der Bevölkerung zum neuen Verwaltungsstandort im Kaltbach lässt aufhorchen. Die Ergebnisse unserer exklusiven Umfrage und erste Reaktionen. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 29.06.2022, 21.55 Uhr

Das heutige Zivilschutzzentrum im Kaltbach. Hier will der Kanton Schwyz bauen. Bild: Geri Holdener

Im Kantonsrat war der Fall klar, trotz vereinzelter kritischer Voten im Vorfeld. Der Kanton Schwyz soll auf dem eigenen Land beim Kaltbach ausserhalb von Schwyz ein neues, modernes Verwaltungszentrum bauen. Gleichzeitig sollen dort die Blaulichtorganisationen sowie die Polizeieinsatzzentrale für die Korps von Zug und Schwyz untergebracht werden.

Das Geschäft nahm die Parlamentshürde im November 2021 entsprechend deutlich. Mit 78 zu 13 Stimmen bewilligte der Kantonsrat den Projektierungskredit von 4,85 Millionen Franken. Baudirektor André Rüegsegger betonte damals nicht zuletzt den grossen Handlungsbedarf, weil das alte AHV-Gebäude an der Bahnhofstrasse am Ende der Lebensdauer angelangt sei. Den Vorwurf, das Projekt sei nicht raumplanungskonform, wies er zurück. Und für die Nachfolgelösung an der Bahnhofstrasse sicherte er den Kritikern die notwendige Sensibilität zu.

Kritisiert wurde das Vorhaben insbesondere von Schwyzer Kantonsratsmitgliedern, die einen weiteren Attraktivitätsverlust für den Hauptort, die Restaurants und Geschäfte befürchteten. Wenn es im neuen Verwaltungszentrum etwa eine Mensa gebe, käme man nicht mehr ins Dorf zum Mittagessen, befürchtete etwa Mitte-Kantonsrätin Irene Huwyler (Rickenbach).

Huwyler befürchtet einen Scherbenhaufen

Jetzt zeigt eine Umfrage des «Boten der Urschweiz»: Hinter den Bau eines neuen Verwaltungszentrums stellen sich in einer repräsentativen Umfrage durch die AmPuls Market Research zwar fast dreiviertel der Befragten. Jedoch favorisieren nur gerade 15 Prozent der Befragten den Standort Kaltbach, während je rund ein Drittel der 350 in Telefoninterviews befragten Personen als Standort das Zeughausareal oder das Dorfzentrum begrüssen würden.

Entsprechend fallen die Reaktionen aus. «Ich bin total überrascht vom Umfrageergebnis,» sagt Kantonsrätin Irene Huwyler. Ihrer Meinung nach sei bei der Planung für den Kaltbach alles sehr schnell gegangen.

«Ich fürchte, dass am Schluss die Kantonsverwaltung noch länger im maroden Gebäude an der Bahnhofstrasse bleiben muss, weil das Neubauprojekt an der Urne scheitert. Für mich ist klar, es droht ein Scherbenhaufen».

«Da ist sicher noch viel Aufklärungsarbeit notwendig», sagt auch André Rüegsegger, zuständiger Schwyzer Baudirektor. Für einen SVP-Regierungsrat gebe es aber mit Sicherheit dankbarere Aufgaben als ein neues, grosses Gebäude für die Verwaltung zu bauen. Tatsache sei jedoch, dass das Gebäude an der Bahnhofstrasse baufällig sei und abgebrochen werden müsse. «Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich.» Wenn saniert würde, müsste man sich zudem fragen, wohin die rund 240 Arbeitsplätze während der Bauzeit verlegt werden sollen.

«Es macht zudem Sinn, gleichzeitig die kantonale Verwaltung zu konsolidieren. Heute sind wir allein in und um Schwyz auf 17 Standorte verteilt. Das ist teuer und ineffizient.»

Das Zeughausareal hätte vom Kanton zunächst gekauft werden müssen, beim Kaltbach gehöre diesem das Land bereits, begründet Rüegsegger die Standortwahl. «Zudem schien es dem Regierungsrat fragwürdig, einen der mittel- bis langfristig besten Orte für neue Arbeitsplätze durch die kantonale Verwaltung zu belegen. Wir wollen neue Arbeitsplätze primär aus der Wirtschaft, nicht unbedingt aus der Verwaltung.»

