Kantonspolizei Schwyz: Umfrage sorgt für Wirbel

Umfrage Ist eine polizeiinterne Umfrage zum Spielball im Schwyzer Regierungs-Wahkampf geworden? Eine Umfrage unter Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Schwyz sorgt für Wirbel: Es wird mehr Rückhalt durch Kommando und die Politik gewünscht. Der Verbandspräsident hingegen sagt: «Polizisten sind grundsätzlich zufrieden.» Andreas Seeholzer 18.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Polizist der Kantonspolizei Schwyz. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Eine interne Befragung der Kantonspolizei Schwyz zur Zufriedenheit der Polizistinnen und Polizisten mit dem Kommando soll im Dezember veröffentlicht werden, heisst es in einem Artikel, der kürzlich in der Ausserschwyzer Lokalpresse erschienen ist. Im Artikel bestätigt die Kommunikationsabteilung der Polizei, dass von den Polizistinnen und Polizisten mehr Rückhalt durch das Kommando und die Politik gewünscht sei. Der Artikel ist umso interessanter, als der aktuelle Schwyzer Polizeikommandant Damian Meier als Regierungsrat kandidiert. Der zweite Wahlgang findet am 27. November statt, also noch bevor die interne Befragung der Polizei veröffentlicht werden soll.

Im Artikel kommt der Eindruck auf, dass die Befragung bis nach den Wahlen unter Verschluss gehalten werden soll. Dem widerspricht Alt-Regierungsrat Peter Reuteler, Präsident des Verbands Kantonspolizei Schwyz.

Wie Reuteler auf Anfrage ausführt, vertritt er als Verbandspräsident alle Schwyzer Polizistinnen und Polizisten und gibt ein Beispiel für seine Tätigkeit:

«Polizisten sind loyal, sie sprechen nicht negativ über die Vorgesetzten, so wie man das vom Militär her kennt.»

Darum mache der Verband sogenannte «Wohlfühlgespräche». Das Resultat der Wohlfühlgespräche von diesem Jahr: «Der Zufriedenheitsgrad der Polizisten ist grundsätzlich gut.»

Auch Regierungsrat Herbert Huwiler, Vorsteher des Sicherheitsdepartements, sagt auf Anfrage, dass es sich bei der aktuellen Befragung der Polizisten um eine Umfrage handle, die am Polizeirapport im Dezember kommuniziert werde: «Dieser Terminplan stand bereits im Frühling fest, noch bevor in der Regierung ein Rücktritt bekannt geworden ist.»

«Vertrauen in das standardisierte Verfahren haben»

Umfragen wie im Artikel der Ausserschwyzer Lokalpresse angesprochen würden bei der Polizei periodisch und immer anonymisiert gemacht, so Reuteler weiter. Es sei auch üblich, dass diese Umfragen im Dezember am Korpsrapport präsentiert würden. «Es ist nun wichtig, Vertrauen in dieses standardisierte Verfahren zu haben und die dafür notwendige Zeit einzuräumen», sagt Reuteler.

Die Umfrage müsse analysiert werden, und falls Bedarf an Korrekturen bestehe, müsse «die notwendige Zeit eingeräumt werden, um die Umfrage zu initialisieren und zu kommunizieren». Laut Reuteler nimmt der aktuelle Kommandant Damian Meier seine Arbeit sehr ernst. «Wir haben ein gutes Einvernehmen, es läuft gut.»

Alt-Regierungsrat Peter Reuteler vertritt als Präsident des Verbands Kantonspolizei Schwyz die Schwyzer Polizistinnen und Polizisten. Bild: Archivbild

Reuteler lässt der Eindruck nicht los, dass die übliche Befragung der Polizistinnen und Polizisten nun für politische Zwecke ausgeschlachtet wird:

«Die politischen Gegner versuchen Kapital aus etwas zu schlagen, das ganz normal und richtig läuft.»

Wichtiger als die Befragung der Polizisten ist laut Reuteler, dass aktuell die Personal- und Besoldungsgesetzgebung im Kanton Schwyz auf Stufe Verordnung neu geregelt werden soll. «Davon sind auch die Löhne der Polizistinnen und Polizisten betroffen.»

