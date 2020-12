Unfall 35-jähriger Arbeiter stürzt von Gerüst Auf dem früheren Ruag-Areal in Brunnen hat sich am Montagnachmittag ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter zog sich bei einem Sturz gravierende Verletzungen zu. bote.ch 15.12.2020, 00.55 Uhr

Der Rega-Heli landet auf dem Unfallplatz. Leserbild Bote der Urschweiz

(gh) Gemäss Angaben der Kantonspolizei Schwyz ging auf der Zentrale am Montag, kurz vor 15 Uhr, die Meldung eines Arbeitsunfalls an der Gersauerstrasse in Brunnen ein. Auf dem Gelände (ehemals Ruag) laufen im Moment Arbeiten. Dabei stürzte gemäss ersten Erkenntnissen ein 35-jähriger Arbeiter bei Reinigungsarbeiten rund zwei Meter von einem Rollgerüst auf den Betonboden.