Unfall A4 zwischen Altdorf und Brunnen wegen Fahrzeugbrand in Tunnel gesperrt – Grosseinsatz der Rettungskräfte Am Sonntagnachmittag ist die Axenstrasse gesperrt. Grund dafür ist ein Fahrzeugbrand im Gebiet Gumpisch. 09.05.2021, 17.26 Uhr

(spe/gh) Wie der TCS auf seiner Website am Sonntag gegen 16.26 Uhr meldete, ist die A4 zwischen der Verzweigung Altdorf und Brunnen in beide Richtungen gesperrt. Grund ist demnach ein Unfall.

Gemäss Kantonspolizei Schwyz gab es gegen 16.15 Uhr einen Fahrzeugbrand auf der Axenstrasse:

Webcambilder aus Brunnen zeigten eine Rauchsäule, die zu dieser Zeit im Raum Sisikon in die Höhe stieg. Es gibt Meldungen, dass nebst der Feuerwehr auch mehrere Ambulanzen ausgerückt sind. Die Rede ist gemäss den ersten Meldungen von einem folgenschweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten im Raum Gumpisch zwischen Sisikon und Flüelen.

Die Rettungskräfte am Unglücksort Gumpisch. Webcam AfBN

Gemäss der Strassenkamera des Amts für Betrieb Nationalstrassen bei der Tellsplatte stehen mehrere Urner Blaulicht-Fahrzeuge beim Tunnelportal Süd bereit. Beim Tunneleingang war ein Fahrzeug in Flammen gestanden. Das zeigen auch Leserbilder auf blick.ch. Mehrere Automobilisten wendeten ihre Fahrzeuge auf der Axenstrasse, um in Sicherheit zu gelangen.

Die Webcam beim Alten Berggasthaus Rotenfluh auf bote.ch/wetter zeigte ausserdem, dass der Verkehr bis am späten Nachmittag vor der Ausfahrt A4 in Brunnen durch die Polizei abgeleitet wurde. Die Polizei verhinderte so, dass sich im Axentunnel ein Rückstau bilden könnte.

Update folgt...