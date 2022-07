Tiertransporter umgekippt: Autobahn-Einfahrt in Seewen gesperrt

Unfall Transporter mit Tieren umgekippt: Autobahn-Einfahrt in Seewen gesperrt In der Einfahrt A4 in Seewen Richtung Goldau ist ein Tiertransport-Anhänger umgekippt. Die Einfahrt ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Bergung stellt eine Herausforderung dar. 08.07.2022, 08.47 Uhr

Für die Bergung hat es nur wenig Platz. Bild: Geri Holdener

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen nach 6.30 Uhr, mitten im Pendlerverkehr. Ein auswärtiger Tiertransporter bog in Seewen in die Autobahn-Auffahrt nach Goldau ein. Dabei überschlug sich nach der scharfen Rechtskurve der hintere Anhänger. Es gab kein Vorbeikommen mehr. Die Einfahrt musste wohl oder übel gesperrt werden. Die Polizei leitet aktuell den Verkehr um. Die Einfahrt Richtung Brunnen ist weiterhin offen. Auch beide Autobahn-Ausfahrten sind offen.