Unfallmeldung Töfffahrer in Lauerz bei Kollision mit Auto leicht verletzt Am Freitag kollidierten auf der Seestrasse ein Töfffahrer und eine Autofahrerin. Die Strasse wurde für eine halbe Stunde gesperrt. 24.09.2021, 16.41 Uhr

Am Freitag musste die Seestrasse in Lauerz eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Der Grund ist eine Kollision, die sich ereignete, als eine 26-jährige Autofahrerin kurz nach 13 Uhr in die Strasse einbog und mit einem herannahenden Töfffahrer zusammenstiess. Das teilt die Kantonspolizei Schwyz mit. Der 76-Jährige erlitt eher leicht Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst hospitalisiert. (lil)