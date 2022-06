Schwyzerin erhält Auszeichnung für Bachelorarbeit zu Sprachlernen

Unteriberg Bachelorarbeit zur Mehrsprachigkeit: «Sprache ist nicht nur Kommunikation» Rahel Fässler aus Unteriberg wurde für ihre Bachelorarbeit zum Thema «Sprachlernen mit mehrsprachigen Kindern» ausgezeichnet. Jasmin Reichlin Jetzt kommentieren 21.06.2022, 12.46 Uhr

Rahel Fässler aus Unteriberg beschäftigte sich in ihrer Arbeit mit der Sprachförderung mehrsprachiger Kinder. Bild: Lukas Imhof

Laut einer Bevölkerungsstatistik aus dem Jahr 2019 hat in der Schweiz ein Viertel der Bevölkerung unter 15 Jahren einen Migrationshintergrund, so das Bundesamt für Statistik im vergangenen Jahr. Folglich ist für eine erfolgreiche Integration das Erlernen der deutschen Sprache essenziell. Rahel Fässler, Absolventin der PH Schwyz, widmete sich in ihrer Bachelorarbeit der Frage, wie sich die lautsprachliche Förderung auf die Sprachkompetenz mehrsprachiger Kinder auswirkt.