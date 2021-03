Unteriberg Heftige Kollision zweier Auto fordert mehrere Verletzte, zwei davon erheblich Bei einem Zusammenstoss im Gebiet Karrenboden ist ein Auto den Abhang hinuntergerutscht. Beim Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. 28.03.2021, 10.31 Uhr

(zim) Am Samstag, 27. März, fuhr ein 20-jähriger Autolenker in Begleitung von zwei Frauen um 18 Uhr von Unteriberg auf der Karrenbodenstrasse in Richtung Studen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger Autolenker die Gegenrichtung. In einer leichten unübersichtlichen Kurve kam es dann zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen den Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.