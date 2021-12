UNTERIBERG Helikopterunglück im Kanton Schwyz fordert einen Verletzten Am Samstagnachmittag ist in Unteriberg ein Helikopter verunglückt. Der Pilot hat sich beim Absturz aus wenigen Metern Höhe leicht verletzt. Eine Anwohnerin hat alles beobachtet. Geri Holdener/Bote.ch Aktualisiert 18.12.2021, 19.26 Uhr

Die Spurensicherung ist angelaufen. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

«Er ging zügig runter», erzählt eine Anwohnerin, die am Samstagnachmittag das Helikopterunglück in Unteriberg durchs Stubenfenster beobachtet hat. Der Heli kam nach 16 Uhr von Westen her angeflogen. Der Augenzeugin fiel auf, wie der tieffliegende Pilot Mühe hatte, die Maschine stabil in der Luft zu halten. Der Heli schwankte hin und her, bis er dann rasch an Höhe verlor und hart aufprallte. Das Cockpit wurde demoliert, die fünf Rotorblätter flogen durch die Luft. Der Hubschrauber blieb auf der linken Seite im tiefen Schnee liegen, das Leitwerk hatte es beim Aufprall weggerissen, wie der Bote der Urschweiz berichtet.

Es war der viele Schnee auf 940 Metern über Meer, ein natürlicher Aufprallschutz, der den Piloten womöglich vor schweren Verletzungen verschont hat. Laut Polizeiangaben wurde der 47-jährige Pilot mit nur leichten Verletzungen hospitalisiert. Vor Ort war ein Team des Rettungsdiensts Einsiedeln und ein Rega-Heli.

Die Unglücksstelle befand sich in der Nähe des Hallenbad Minsters, gleich neben der Oberibergstrasse. Die Ortsfeuerwehr Unteriberg kam vor Ort, um den Verkehr auf der Hauptstrasse zu regeln. Die Strecke blieb im Wechselverkehr befahrbar. Die Unglücksstelle wurde ausgeleuchtet. Die Spurensicherung dürfte mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Mitarbeitende der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sind aufgeboten worden. Sie werden den exakten Unfallhergang ermitteln. Beim verunglückten Heli handelt es sich um eine Maschine eines US-amerikanischen Herstellers. Die einheimische Helikopterfirma gibt auf ihrer Webseite an, dieser Heli sei oft für FIlmaufnahmen in der Luft. Das Modell gilt als besonders leise und sicher. Der Helikopter war am heutigen Samstag den ganzen Tag über in der Luft. Am Mittag umkreiste er den Grossen Mythen und war am Nachmittag im Raum Appenzell gesichtet worden.