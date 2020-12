Unteriberg Schwyzer Polizei löst illegale Party auf Grosser Polizeieinsatz am späten Samstagabend in Unteriberg. Sie hat eine Party mit 80 Gästen aufgelöst. Es kam zu zwei Verhaftungen. bote.ch 13.12.2020, 07.36 Uhr

(pok/gh) Am Samstag stellte eine Polizeipatrouille in der Industrie in Unteriberg eine private Party mit rund 80 Teilnehmenden fest. Rund die Hälfte liess sich nach Polizeiangaben nicht wegweisen. Mit den daraufhin aufgebotenen Ordnungsdienstkräften wurde die Party anschliessend aufgelöst und alle Personen kontrolliert.